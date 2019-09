El TSJC da 48 horas a Quim Torra para retirar la pancarta a favor de los presos de la Generalitat

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado al presidente del Govern, Quim Torra, que retire de la fachada del Palau de la Generalitat la pancarta y los símbolos de apoyo a los presos independentistas en un plazo de 48 horas. La sección quinta tribunal ha tomado esta decisión al aceptar las medidas cautelares reclamadas por la asociación Impulso Ciudadano, que había demando a Torra por esta cuestión.

No es la primera vez que se ordena a la Generalitat retirar los símbolos políticos de su fachada pero, a diferencia de las anteriores ocasiones, esta vez el motivo no tiene que ver con la campaña electoral sino con una demanda interpuesta por un colectivo particular y contra la colocación de la pancarta con carácter general. Antes de entrar en el fondo de la cuestión, el tribunal considera que debe aceptar las cautelares pues con este símbolo podría incumplirse el mandato de representar al conjunto de la ciudadanía.

Torra además tendrá que enfrentarse a un juicio por desobediencia por no haber retirado los símbolos antes de las últimas elecciones generales, cuando fue requerido a ello por la Junta Electoral Central.