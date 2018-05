Torrent convoca para este sábado el pleno de investidura de Quim Torra

Acelerón final a la investidura tras casi cinco meses de bloqueo. El presidente del Parlament, Roger Torrent ha convocado para este sábado a las 12 horas la primera sesión de investidura del candidato a president Quim Torra. Tras una ronda de consultas telefónica con los grupos del Parlament, Torrent ha propuesto formalmente a Torra como candidato después de que fuera designado este jueves por Carles Puigdemont como su sucesor.

Debido a la abstención de la CUP, Torra no podrá ser investido en la primera votación de este sábado, en la que el candidato precisa de mayoría absoluta, sino que tendrá que esperar a la segunda, que se celebrará 48 horas después. Le respaldarán los 66 votos que suman JxCat y ERC, uno más que los votos de toda la oposición, que votará en contra de su investidura. De esta forma, el próximo lunes, si no hay un cambio de última hora, el Parlament habrá investido al 131 president de la Generalitat.

Los partidos de la oposición en Catalunya han rechazado de plano la propuesta de Quim Torra como candidato a la presidencia de la Generalitat, y así lo trasladarán en los plenos del sábado y el lunes. La jefa de Ciudadanos en la Cámara catalana, Inés Arrimadas, ha calificado de "más de lo mismo" la candidatura del abogado y expresidente de Òmnium Cultural. Miquel Iceta (PSC) y Xavier Domènech (En Comú) también han lamentado la candidatura de Torra.

El independentismo confía en lograr con Torra una investidura efectiva después de cuatro intentos. En enero, Torrent retiró la candidatura de Carles Puigdemont después de que el Tribunal Constitucional vetara su investidura a distancia. Después, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha impedido por dos veces a Jordi Sànchez salir de la cárcel para ser elegido president.

El pasado 22 de marzo tuvo lugar la primera sesión de investidura de Jordi Turull, en la que no obtuvo la mayoría absoluta. La segunda sesión no pudo llegar a celebrarse porque Llarena lo encarceló el día siguiente. No obstante, al haberse producido una primera votación, el plazo de dos meses para que se precipitaran unas nuevas elecciones empezó a correr.