Junts abre la puerta a que Puigdemont encabece su lista aunque no se presente a las primarias

El reglamento de primarias de Junts per Catalunya no impide que Carles Puigdemont acabe figurando como número uno de la lista. Así lo cree la dirección de la formación, que este lunes ha abierto la puerta, por boca de la portavoz Elsa Artadi, a que el expresident lidere la candidatura electoral por Barcelona pese a no haber concurrido al proceso interno de selección. Según ha afirmado la portavoz, la normativa de las primarias permite que la Ejecutiva Nacional del partido proponga a un número uno por Barcelona diferente al candidato a la presidencia y aunque no se haya sometido al proceso de primarias.

"El reglamento no asume nada de quién debe ser el número uno en Barcelona", ha asegurado Artadi en rueda de prensa, dando oxígeno a la opción de que Puigdemont acabe figurando como cabeza de cartel aunque sin querer dar por hechos que será así. La portavoz ha preferido no avanzar cuál será el rol del expresident, algo que el propio entorno de Puigdemont prefiere no aclarar aún. "No me toca a mi aclarar cuál es su decisión ni en hacer hipótesis", ha asegurado Artadi, quien sin embargo ha remarcado su convicción de que Puigdemont "jugará y jugará fuerte" en las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero, como líder del espacio político que es.

Lo que la normativa de primarias dicta no es de fácil interpretación. El proceso de selección de Junts cuenta con dos urnas, una para elegir el candidato a la presidencia y otra para elegir a los primeros miembros de la lista de las tres circunscripciones. Sin embargo, mientras que para Lleida, Girona y Tarragona el reglamento señala que de la urna deben salir los nombres de los "tres primeros puestos", en el caso de Barcelona hace una salvedad y habla de que se eligen los "ocho puestos inmediatamente posteriores al candidato". El resto de candidatos son decididos por la Ejecutiva del partido, que debe proponerlo a las bases y estas validarlo.

Según entiende Artadi y la dirección de Junts, este redactado permitiría que el candidato a la presidencia ocupase el puesto número dos por Barcelona, dejando que el uno fuera a propuesta de la Ejecutiva. Es de esta forma cómo pretenden que Puigdemont, de desearlo, ocupe la cabeza del cartel.

En la formación se mantienen a la espera de conocer cuál es el deseo final del expresident respecto a su participación en las listas. El pasado miércoles el líder de Junts emitió un mensaje para explicar que no concurriría a las elecciones como candidato a la presidencia pero que, en cambio, sí tenía previsto aparecer en la papeleta del partido. Con esta decisión, el ahora eurodiputado certificaba su alejamiento de la primera línea de la política interna catalana y abría paso al duelo entre Damià Calvet y Laura Borràs por el liderazgo en la práctica del espacio post-convergente.

Son ellos dos, Calvet y Borràs, además del tercer candidato que ha conseguido los avales, Jordi Farrés, quienes se disputan desde la semana pasada la carrera por convertirse en candidato o candidata a la presidencia. La votación para decidirlo se realizará entre los días días 28 y 29 de noviembre y, a partir de ese momento, se abrirá el proceso para decidir al resto de candidatos que se presentan a las primarias, es decir, a los tres primeros por Lleida, Girona y Tarragona y a los ocho posteriores al candidato por Barcelona.

Hasta ahora Carles Puigdemont únicamente ha expresado su deseo de participar en la lista, pero nunca ha dicho que tenga interés en presentarse como número uno. Sin embargo esta opción ha ganado posibilidades desde la semana pasada, cuando en su mensaje en vídeo declaró que, aunque no sería candidato a ocupar el primer asiento del Govern, no renunciaba "a liderar el proyecto". Con todo, el acta de diputado en el Parlament y en la Cámara europea son incompatibles, lo que significa que, pese a concurrir en la lista, el expresident tiene pocas opciones de convertirse en diputado catalán y, por tanto, su participación en la candidatura de Junts podría no ir mucho más allá de las elecciones.