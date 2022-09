Sànchez (Junts) sobre Junqueras: “o es una persona indocumentada o miente”

Jordi Sànchez, hasta hace poco secretario general de Junts, ha continuado este jueves con la escalada de reproches entre los dos socios del Govern catalán. Sànchez ha asegurado que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, “es una persona indocumentada o bien miente”.

Las declaraciones de Sànchez responden a los lamentos de Junqueras de que Junts no haya acompañado a los republicanos en sus encuentros con el Gobierno central en el marco de la mesa de diálogo.

“El acuerdo [de Govern] establece que la delegación en la mesa de diálogo representaría al conjunto del independentismo”, ha señalado Sànchez durante una entrevista en Catalunya Ràdio. “El president planteó que solo fuera el Govern. Le manifesté que nosotros designaríamos las personas que consideráramos oportunas”, ha añadido Sànchez. “El señor Junqueras probablemente no tiene toda la información”, ha remachado sobre el que fue su compañero de módulo en la cárcel de Lledoners.

A falta de pocos días para la Diada, que se celebrará este domingo, los dos principales partidos del independentismo y socios del Govern siguen aireando sus diferencias. La decisión de los consellers de ERC y del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de no acudir a la manifestación convocada por la ANC ha agrandado aún más la brecha entre ambas formaciones mientras algunas voces en Junts apuestan por romper el Ejecutivo catalán.

“Se ha entrado en una deriva de enorme agresividad”, ha opinado Sànchez, que ha apelado a la “responsabilidad” de los políticos para “intentar reconducir” el malestar dentro del movimiento independentista hacia “miradas positivas”.

Sànchez, con todo, ha asegurado que “entiende y respeta” la decisión de Aragonès de no acudir a la concentración. A su vez, ha cargado contra el mensaje contra los partidos que ha desplegado la ANC (entidad de la que fue presidente) a pocos días de la Diada. “Yo no me apuntaré nunca a la crítica contra los partidos porque puede tener una deriva populista”, ha alertado antes de defender que las formaciones políticas, según él, son “imprescindibles”.