Sánchez llama a votar a Illa para acabar con el "desgobierno independentista"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha animado este sábado a todos los electores que quieran acabar con el "desgobierno independentista" a votar –ya mismo por correo– al candidato del PSC, Salvador Illa, de quien ha dicho que es el único líder capaz de sacar a las fuerzas soberanistas del Govern y de "volver a situar a Catalunya en el lugar que merece".

En la clausura de un mitin celebrado este sábado en Tarragona, Sánchez ha valorado que los electores catalanes se encuentran este 14F ante una disyuntiva: "O reencuentro o inmovilismo, o seguir descendiendo por la pendiente de la decadencia o reaccionar y avanzar". A juicio del presidente, Illa es el único candidato que permite poner fin a la "década perdida" que ha provocado el independentismo en Catalunya.

La presencia de Sánchez y los ministros del Gobierno en Catalunya durante la campaña es una de las bazas del PSC para aupar a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat. El presidente ya estuvo en Barcelona el jueves, este sábado ha vuelto a Tarragona y también estará en Catalunya el próximo fin de semana y en el cierre de la campaña electora. La sintonía entre el PSOE de Sánchez y el PSC del recién nombrado ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, es máxima tras años de desencuentros entre ambos partidos.

Tras el primer debate electoral en el que los partidos mantuvieron sus líneas rojas sobre los pactos electorales, Sánchez e Illa han insistido este sábado en el objetivo del PSC: ganar las elecciones a Junts per Catalunya y ERC. Sin desvelar los socios con los que sumar mayoría –las encuestas no prevén que ningún partido esté en disposición de gobernar en solitario–, los socialistas han ensalzado a Illa como el candidato del cambio y el único capaz de lograr un Govern alternativo a los independentistas.

Tarragona es una de las provincias sobre las que el PSC quiere edificar su victoria. En 2017 ganó Ciudadanos, con cinco escaños, mientras que los socialistas quedaron en cuarto lugar con dos diputados, superados tanto por JxCat como por ERC. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya estrenó la campaña el jueves desde Tarragona, muestra del interés de los socialistas para crecer en esta circunscripción.

Después de dedicar la mitad de su discurso a arremeter contra los independentistas, Sánchez ha llamado a "mirar hacia adelante, acabar con los reproches y dejar de hablar de culpas y hablar de soluciones". Antes el presidente ha cargado con contundencia contra las fuerzas soberanistas, a quienes ha culpado de "crear división" y traer "decadencia" y "trincheras" a Catalunya, así como de falta de inversión en políticas sociales.

"El independentismo decidió perder una década y nosotros apostamos por la transformación, la recuperación y la solidaridad", ha abundado Sánchez, que ha sostenido que de cara a este 14F la mayoría de catalanes "ha dicho que ya está bien" y apuestan "por el cambio posible y necesario".

Según Sánchez, el "todos contra Illa" con el que ha empezado la campaña demuestra que el candidato del PSC "es el único capaz de pasar de la Catalunya de los conflictos a la Catalunya de las soluciones justas, que también es la de la recuperación y la Catalunya de la vacuna".

"Solo el PSC está en condiciones de hacer posible el cambio, de liderar una política útil y de recuperar la prosperidad que tanto echamos de menos en Catalunya", ha aseverado Illa en su intervención. El candidato ha cargado contra los partidos independentistas por "agrietar la convivencia". "En Catalunya no sobra nadie, la mitad de Catalunya necesita a la otra mitad aunque no piense como ella", ha agregado, para a continuación llamar al "reencuentro" entre los catalanes.

En un discurso que ha combinado promesas en materia económica y varias referencias al procés, Illa ha abogado por "dejar atrás la década pérdida" que, a su juicio, ha supuesto para Catalunya el proceso soberanista. "No dividiremos, no iremos contra nadie, no queremos bandos ni bloques, solo Catalunya y los catalanes y las catalanas", ha prometido Illa, que se ha definido como el candidato "de la tranquilidad económica, sanitaria y social".

"¿Queremos seguir paralizados a queremos avanzar?", se ha preguntado Illa, que ha situado al PSC como "la única fuerza que dice 'basta' a la parálisis" y puede sacar a Catalunya "de las trincheras excluyentes" del procés. "La única solución pasa por tener un presidente socialista en Madrid y en Barcelona", ha apostillado Illa, que al igual que Sánchez ha pedido a los electores votar "ya" por correo. "El cambio es posible y no debemos perder un minuto mas", ha zanjado.