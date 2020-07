El 'Sant Jordi de verano' llega entre restricciones sanitarias y con incertidumbre sobre su seguimiento

El 'Sant Jordi de verano' no será como lo había imaginado la Cambre del Llibre y el Gremi de Floristes y se celebrará de manera desigual en Catalunya debido a la situación sanitaria. La coincidencia de los primeros rebrotes de coronavirus con la fecha que el sector fijó para un día de la rosa y del libro alternativo ha hecho que en Barcelona, ​​en el área metropolitana y en ciudades como Figueres, Lleida o Reus haya cancelado la celebración en las calles. En la capital catalana, el miércoles todavía no había llegado la autorización para instalar paradas ante las librerías y floristerías, pero muchas han anunciado que lo harán. En otros municipios catalanes se espera un día más similar al original, pero con todas las prevenciones para evitar contagios.

El sector del libro llega más dividido que nunca al Sant Jordi confinado

Saber más

La Cambra del Llibre de Catalunya y el Gremi de Floristes decidieron suspender la celebración del Sant Jordi de verano en el espacio común previsto en el Paseo de Gracia de Barcelona, ​​ya que el aumento de contagios en la ciudad no permite la celebración de un evento de este tipo. Esto ha marcado el relato sobre cómo será este Sant Jordi alternativo, si bien en toda Catalunya cada ayuntamiento ha decidido de qué manera autorizaba la celebración en sus calles, de acuerdo con su situación sanitaria. En este contexto, la Cambra hace un llamamiento a la participar de la fiesta "con la máxima seguridad".

La situación de Barcelona se extiende a las ciudades de buena parte del Área Metropolitana que habían previsto actividades colectivas en la calle y también tendrán que cancelarlas por las medidas de contención de los nuevos brotes. Tampoco habrá Sant Jordi en las calles en Lleida y Figueres (afectadas por rebrotes) ni en Reus, donde el Ayuntamiento las canceló alegando dificultades para mantener las medidas sanitarias.

Desde el sector, sin embargo, se ha emplazado a los ciudadanos a comprar libros y rosas aunque sea en el interior de las tiendas, para intentar celebrar una fiesta que ya se tuvo que anular el 23 de abril. Así, habrá que ver el seguimiento de la jornada por parte de las librerías y floristerías y cómo se desarrollan las firmas de libros tan propias de esta tradición.

Paradas limitadas y firmas

En Barcelona, ​​libreros y floristas prevén sacar una parada delante de su local, más allá de la autorización expresa del Procicat, que el miércoles por la noche aún no había llegado. El Gremi de Llibreters daba por hecho que el permiso llegaría, y comunicó a sus asociados que los establecimientos serán responsables de la "gestión" de las colas que se formen, es decir, de controlar que la afluencia no sobrepase los límites y de mantener las distancias de seguridad. Al menos setenta librerías han comunicado su interés en instalar una parada. Otros locales han preferido no secundar la 'fiesta', como Laie, Documenta, Nollegiu o Ona Llibres en Barcelona, ​​o La Bookman, Auca y La Pluma en Figueres, porque no la consideran "viable, ética ni segura ".

En cuanto a los autores y sus editoriales -con las que las librerías gestionan las firmas de sus escritores-, la participación tampoco será unánime. Algunos de los grandes sellos no han renunciado a invitar a los autores a participar, mientras que editoriales independientes como Anagrama, Periscopio, Malas hierbas, Club Editor o la Otra Editorial y las vinculadas a Llegir en català han cancelado las firmas.

Autores del Grup 62 ya firmaron libros encargados por varias librerías antes de este 'Sant Jordi de verano' y lo mismo harán este jueves los escritores Xavier Bosch, Pilar Rahola, Núria Pradas, Laia Aguilar, Gemma Ruiz, Care Santos, Enric Calpena y Toni Cruanyes , que irán a distintas librerías de Barcelona para firmar sus obras por encargo de la tienda, sin una agenda abierta. Autores de Ara Llibres también visitarán librerías este jueves para dejar libros firmados.

Pesimismo y descontento en el sector de la flor

El Gremi de Floristes afronta la jornada con gran incertidumbre y un punto de indignación por cómo se ha gestionado en los últimos días la comunicación sobre la celebración del 'Sant Jordi de verano'. En declaraciones a ACN, su presidente Joan Guillén cree que desde las administraciones se ha generado una "confusión total". No se ha sabido explicar bien, dice, que "sólo" se cancelaba la celebración conjunta en el Paseo de Gracia de Barcelona, ​​pero no la fiesta del libro y la rosa en su conjunto. Esto ha provocado "muchas anulaciones" de pedidos por parte de floristerías y un desconcierto general sobre qué hacer, razona.

Al igual que los libreros de la ciudad, durante la tarde del miércoles las floristerías de Barcelona y su entorno no sabían si el Procicat las autorizaría al menos a poner una parada con rosas delante de sus establecimientos. En el resto del país, cada ayuntamiento ha autorizado qué despliegue de paradas se puede hacer, en función de la situación sanitaria.

Guillén sostiene que para el conjunto del sector el día de hoy es un "cara o cruz", que depende sobre todo de la respuesta de los ciudadanos que decidan si se acercan a su floristería más cercana. "La única clave es que el ciudadano sepa que esto saldrá adelante, que las floristerías tienen las flores preparadas, y que son una zona segura".

De la respuesta ciudadana dependerá, insiste, que el sector pueda pagar "la factura" del millón y medio de rosas que se encargaron -mayoritariamente importadas- para hacer frente a la jornada. El viernes (cuando se anuló la celebración colectiva en Barcelona) "la rosa ya estaba prácticamente toda aquí", informa el presidente del Gremi. "Si no se venden, será un segundo golpe -el primero, el 23 de abril- contra este sector, que lo tendrá que lanzar todo", lamenta.