Solsona no añora a su obispo: "Otros curas son más viejos pero menos carcas"

Son poco más de las nueve de la mañana y Carme entra y sale de la catedral de Solsona llevando plantas y flores. "No soy del arzobispado, allí hasta mañana no encontrarás a nadie", se apresura a dejar claro. La renuncia del obispo Xavier Novell no tarda en aparecer. "Ha puesto a Solsona en el mapa, pero para mal", zanja.

Ha pasado una semana desde que Religión Digital revelara que las "razones estrictamente personales" aducidas por el arzobispado para explicar la renuncia de Novell eran la relación sentimental que el prelado mantiene con una joven escritora de la comarca. No es ni mucho menos el primer religioso que cuelga la sotana por amor, pero sí es excepcional entre los obispos. Más aún si se tiene en cuenta la trayectoria de Novell, marcada por su ultraconservadurismo, su rechazo al uso del preservativo y su defensa de terapias de 'conversión' de la homosexualidad.

Entre los feligreses se mezclan las dudas por la falta de explicaciones del exobispo, las ganas de abrir una nueva etapa pero también cierto sentimiento de misericordia hacia la situación personal de Novell. Todos los fieles que quieren hablar (no faltan los que declinan ser entrevistados y se confiesan "hartos del circo que ha montado la prensa") coinciden en que no ayuda a la digestión el silencio tanto del propio Novell como del arzobispado.

"No estaría nada nada mal que el nuevo obispo fuera cercano y abierto. Que debe ser humano, vamos", dice Àngela Ribera a la salida de misa de once. Ribera y los demás feligreses siguen asimilando el escándalo que ha llevado a esta pequeña ciudad de 13.000 habitantes a las páginas de la prensa internacional.

Isidre Angrill y su mujer Carme, que eran vecinos de Novell, también requieren otro talante al futuro obispo. "Debe ser más humano, menos divino", resume el también presidente de la agrupación sardanista de Solsona. "La palabra 'pastor' no es porque sí, el pastor debe estar con su rebaño, tomar café con ellos, hablar....". Cuenta como anécdota una vez que en una charla informal tuteó a Novell y éste le instó a volver al 'usted' recordando que él era "su obispo" y mostrándole su anillo.

"Novell trató muy mal a los jóvenes del pueblo"

En la memoria de esta pareja de feligreses está el obispo Deig, que ocupó el cargo entre 1990 y 2001 y fue muy querido y recordado todavía en Solsona. Era la némesis de Novell. "Estamos en una diócesis rural, nos conocemos todos, se puede tener una forma de pensar, pero hay que escuchar y hablar", prosigue Angrill, a lo que su esposa, más directa, remacha: "Otros curas de la diócesis son más viejos pero mucho menos carcas".

Precisamente los que más han alzado la voz en esta pequeña diócesis rural de menos de 20 sacerdotes y donde el 70% de las parroquias no pasan de 300 habitantes son los párrocos veteranos, muchos de ellos enfrentados a Novell por su ultraconservadorismo. Se trata de clérigos ligados al progresismo introducido por el Concilio Vaticano II, tesis opuestas a las defendidas por Novell pese a que en 2010, cuando accedió al cargo, se convirtió en el obispo más joven de España. "Como mínimo se tendría que haber reunido con los sacerdotes porque oficialmente seguimos sin saber nada", lamentaba esta semana 'mossèn' Fermí Manteca en declaraciones a la ACN.

En los bares cercanos a la catedral hay ganas de vermú y de que la tranquilidad vuelva a Solsona. "Yo soy creyente pero no muy practicante, aunque aquí lo conocíamos todos", explica Roser, que quita hierro al asunto: "A ver si va a ser el primer cura que lo deja por unas faldas". Su compañera Maria Lourdes pide un nuevo obispo "más como los de antes, que escuche, que no vaya a la suya". "Novell trató muy mal a los jóvenes del pueblo", tercia Regina Sánchez desde la mesa de al lado.

En las conversaciones dominicales tras la misa en la catedral tampoco tardan en aparecer las páginas más polémicas de la biografía de Novell "No tenía ningún filtro, todo lo que decía lo pensaba, y eso en algunos temas como el de la homosexualidad no puede ser, aunque no todo tiene que ser un 'viva la vida'", asevera Isidre Cols, que se declara "muy triste" por la situación.

Comparten tristeza Maria y Maria Claustre. "Todo son rumores, nadie sabe nada, y a mí me duele porque creo que él está sufriendo", dice la primera, a lo que su amiga añade: "Tenemos compasión por él". Isidre Angrill también lo tiene claro: "Hasta que no hable no sabremos nada, pero no hay que olvidar que seguramente lo está pasando muy mal".

Este domingo Novell sigue sin hablar. Tampoco lo hace el arzobispado, que en la hoja parroquial de esta semana ha vuelto a incluir el comunicado en el que indica que la renuncia del obispo emérito obedece a "razones estrictamente personales". En su escrito a los fieles, que lleva por título "caminemos juntos", el obispo de Vic y administrador apostólico de Solsona, Romà Casanova, pide "continuar juntos en el camino eclesial multisecular, sabiendo que Jesús no deja de acompañarnos aunque a veces tengamos los ojos nublados, como los discípulos de Emaús". ¿Referencia velada al episodio Novell?

"Lo que se está diciendo es una catástrofe para él, su familia y toda la diócesis", concede el rector de Solsona, Lluís Ruíz, de camino al palacio episcopal. Insiste una y otra vez en que es Novell quien debe explicar sus razones para dejar la mitra porque solo él las conoce. Durante la misa, 'mossèn' Ruiz ha pedido a los feligreses que recen por el nuevo obispo, aún por llegar.