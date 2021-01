Torrent cree que Junqueras sería el candidato de ERC si se le indulta antes de las elecciones

Si el Consejo de Ministros llegase a indultar a los presos del procés, y esto ocurriese antes de la nueva fecha de las elecciones catalanas, Oriol Junqueras sería el candidato de ERC. Así lo ha dado a entender Roger Torrent, presidente del Parlament, al ser preguntado en Ràdio 4 por si contemplaría esa opción si los presos independentistas recibiesen un indultado. “Ojalá, lo normal es que desde un punto de vista democrático es que pudiese ser el candidato”, ha afirmado.

Torrent ha asegurado que, de cara a los comicios del 30 de mayo, no hará falta que las candidaturas que ya se han formalizado vuelvan a hacer todos los trámites, pero se abrirá el proceso “para que las que no lo hayan hecho puedan hacerlo”. Esto permitiría a ERC modificar su lista, ahora encabezada por el vicepresidente en funciones de president, Pere Aragonès. “Ojalá se normalizase la situación de los presos, se pudiesen presentar y hacer política”, ha insistido Torrent.

La posibilidad del indulto es de todas formas remota, a día de hoy. En un primer momento, el Gobierno estimó que los trámites se podrían resolver durante el primer semestre de 2021, pero los socialistas son conscientes de que no les interesa una resolución favorable a los presos justo antes de unos comicios. El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya dejó caer que veía “francamente difícil” que se acabe completando todo el proceso antes de las elecciones, a lo que hay que añadir que por ahora la fiscalía del Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de conceder la medida de gracia.

"Tranquilo y seguro" sobre el aplazamiento de las elecciones

Torrent se ha mostrado "tranquilo y seguro" ante la decisión que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya debe tomar este martes sobre el aplazamiento de las elecciones y ha defendido por una "causa de fuerza mayor" y ha destacado que la decisión está "bien trabada jurídicamente" y tiene consenso político. En caso de que un tribunal decida dejar sin efecto el nuevo decreto del Govern, ha apuntado que deberá explicar los motivos.

El TSJC se pronunciará en las próximas horas sobre las cautelarísimas demandadas por un particular que ha recorrido el aplazamiento electoral a este tribunal. Así pues, este martes se sabrá si el alto tribunal suspende el aplazamiento o lo mantiene mientras decide sobre el fondo de la cuestión. "Del mismo modo que digo que estoy tranquilo porque hay una razón sanitaria, si un tribunal decide dejar sin efecto el decreto de aplazamiento, deberá explicar el porqué", ha añadido aunque ha insistido en la confianza en la "robustez" de la decisión.

Torrent ha defendido que el aplazamiento del 14-F no es un fracaso del Govern y del Departamento encargado de procesos electorales que lidera el republicano Bernat Solé. Según el presidente del Parlament, la cuestión no es si se pueden hacer las elecciones sino si conviene hacerlas teniendo en cuenta "el estado anímico". En este sentido, ha argumentado que no se puede poner a los ciudadanos en la tesitura de ir a votar y su miedo al contagio ya que podría provocar una bajada de la participación y afectar a la "legitimidad" de las elecciones.