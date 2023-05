Xavier Trias asegura que comparte con Collboni “el mismo modelo de sociedad desde el punto de vista económico”

Xavier Trias ha asegurado este lunes que comparte “modelo de sociedad desde el punto de vista económico” con el alcaldable del PSC, Jaume Collboni. Se muestra de acuerdo con el socialista a la hora de afirmar que “para luchar contra la pobreza, hay que apostar por la actividad económica”. Lo único que reprocha a Collboni es que colaborara con el gobierno de Colau, de quien ha dicho que, “muchas veces, está en contra de la actividad económica”.

El alcaldable de Junts ha asegurado, durante una rueda de prensa organizada en la Agència Catalana de Notícies -ACN- que se compromete a no intentar ser alcalde si no es la fuerza más votada. “Lo hizo Ada Colau, yo no lo haré”.

Sobre los posibles pactos que podría realizar, en caso de quedar en primera posición, Trias ha argumentado que no tiene “líneas rojas” y que negociará con cualquier partido que quiera “poner orden” en Barcelona. Aún así, ha descartado totalmente al PP, de quien asegura que, “sea el resultado que sea”, no necesita sus votos.

Trias no ha cerrado la puerta a un pacto con el PSC ni con ERC. Sobre Maragall ha dicho que les une “querer a la ciudad” y ha asegurado que llegar a acuerdos con ellos “no debería ser difícil”. Así mismo, ha apuntado que si el republicano saca un buen resultado, intentará “colaborar con él al máximo”.