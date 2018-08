Anticapitalistas sentencian: el resultado del Gobierno PSOE-Podemos es "malo" y un "error"

El movimiento Anticapitalista celebró la XI edición de su Universidad de Verano, y Castilla-La Mancha no quedó fuera del debate. Todo lo contrario: la situación de las macrogranjas se trató en un taller liderado por el diputado regional David Llorente y Mari García Bueno. Además, en el mitín final se habló también del cogobierno de Podemos y PSOE en la región que ha cumplido recientemente un año. Si bien Llorente ya ha hecho público su descontento con la situación, la organización entera debatió también de los resultados obtenidos, especialmente de cara a las próximas elecciones de 2019.

"Hablamos del papel de las izquierdas en el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde Anticapitalistas, hemos defendido siempre una posición de independencia y autonomía frente al PSOE y esto también se defendió en Podemos desde sus orígenes. El partido nació como una fuerza del cambio, no sólo frente al PP sino al régimen del 78' y como una alternativa frente a estos partidos", reflexiona Llorente en conversación con eldiarioclm. En este sentido, ha lamentado que esta orientación se ha "perdido" sobre todo en Castilla-La Mancha, al entrar a participar "en minoría con el PSOE" en el Gobierno regional.

"Nosotros queremos mantener la posición original. Consideramos que la participación en el Gobierno de Emiliano García-Page ha sido innecesaria, inutil y contraproducente, sobre todo", explica Llorente. En este sentido, ha reiterado que no hay "resultados concretos o tangibles", por parte del Ejecutivo, y que "además, nos ha hecho ser partícipe de políticas antisociales contrarias al programa de Podemos, como las externalizaciones de servicios o la situación de las macrogranjas". El resumen de Llorente es claro: "ha sido un error y confirma que la posición defendida desde Anticapitalistas todo el tiempo es la correcta: no debemos ser muleta sino alternativa".

Por ello, plantea que para las próximas elecciones las listas deben salir a través de primarias abiertas "no con listas acordadas en despachos". "Deben ser verdaderas candidaturas de unidad popular como se planteó en 2015", explica el diputado regional, que confirma que esto no impedirá que Podemos sirva como un "dique" para "contener a la derecha". "Estamos de acuerdo en que no queremos que vuelva el PP".

Raúl Camargo, portavoz de Anticapitalistas, también coincide en este análisis y señala que el balance tras un año del cogobierno de PSOE y Podemos es "malo". "Es verdad que no hubo ningún documento de compromisos programáticos, salvo algunas propuestas de leyes, como la de Participación Ciudadana o la de garantía de rentas. Pero ninguna de las dos se ha hecho, por lo que consideramos que la participación ha sido irrelevante y no ha servido para cambiar las políticas de García-Page", explica.

Además, explica que estas medidas podrían haberse tomado y "garantizado" desde las Cortes regionales y explica que existe un "problema añadido" que es la "incapacidad" de criticar las medidas que se toman. "Podemos ha tenido que callarse cuando ha habido decisiones que van claramente en contra de nuestra línea, coo lo ocurrido con las macrogranjas o en el caso de Fraguas. Finalmente, la posición no ha sido decisiva", recalca.

Por eso, explica que la región ha servido como un "buen laboratorio" para demostrar que Podemos "no debe entrar en gobiernos con el PSOE, sino que debe reforzarse y tener más apoyos". Y es que recuerda que el camino de los partidos que han funcionado como "muleta" ya está "muy trillado": "quienes lo han recorrido, han salido muy malparados". Finalmente, concluye que hay otras fórmulas para que "no gobierne el PP, como negociar acuerdos concretos con el PSOE pero sin compartir gestión. En el caso de Castilla-La Mancha, el PSOE ha sido el régimen durante muchos años y se han seguidos políticas que se pueden encuadrar en la derecha del partido, primero con Bono y luego con García-Page. No son personas que representen la sensibilidad más de izquierdas".