Arizona Baby: "'Sonora' es es nuestro disco más claro, ruidoso y resonante hasta la fecha"

Arizona Baby estará presentando su nuevo disco 'Sonora' el día 25 de enero de 2019, a partir de las 22.00 horas, en la Sala Clandestino de Albacete. Se trata de un trabajo que sigue a cuatro años de "aunar reconocimiento de crítica y público" y que ha "consolidado" al trío como "máximo exponente del indie-rock ". Tras el paréntesis dedicado al proyecto Corizonas, Arizona Baby regresa a lo grande con 'Sonora'.

Esta entrevista se publicó originalmente en Conciertos Albacete

Actualmente os encontráis en medio de la gira de 'Sonora'. ¿Estáis contentos con la respuesta del público en los conciertos?

Sí, muy contentos. Seguimos avanzando poco a poco, cada vez hay más público. El nuevo disco suena muy bien en vivo y encaja de forma natural con el resto de repertorio.

Respecto al título de vuestro último disco 'Sonora'. ¿Cuál es su sentido? La palabra "sonora" significa “claro, ruidoso, resonante”. ¿Alguno de estas definiciones tienen que ver con lo que buscáis con el título del disco?

Sí, claro. Es una palabra universal y un lugar evocador. El desierto de Sonora se extiende por California, Nuevo México y Arizona. Sin duda es nuestro disco más "claro, ruidoso y resonante" hasta la fecha.

Grabasteis 'Sonora' en tres estudios distintos. ¿Buscabais algo distinto en cada estudio, fue por problemas de fechas o debido a las giras y conciertos?

El principal motivo es que queríamos grabar las canciones cuando estuviesen recién hechas, en caliente, sin esperar a tener todas las canciones. Así pudimos corregir, arreglar y reflexionar sobre la marcha de forma natural: vimos formarse el disco ante nosotros. Además el grabar en distintos estudios ha aportado más matices sónicos y un espíritu general más abierto y espontáneo sumando complejidad al conjunto.

¿Qué hay de continuidad y qué cambios hay respecto al anterior disco 'Secret fires'?

La continuidad está en el oficio, en lo aprendido a medida que sumas experiencia. Hemos seguido evolucionando de forma natural pero "Sonora" aglutina un poco de cada disco anterior. También es un disco muy pensado para ser tocado en directo.

Colabora Javi Vacas con el bajo en un par de canciones. Esta colaboración, ¿es fruto de compartir grupo en Corizonas?

Lógicamente, sí.

¿Tendrá continuidad el proyecto con Corizonas?

Sí, ya estamos empezando a trabajar en un nuevo disco.

Hay algunos instrumentos que suenan en 'Sonora' que no son habituales en vuestros discos, como la armónica o el piano que suenan en alguna canción. ¿Este hecho cambia en algo vuestro sonido en directo? Relacionado con esto, también pude ver en 'Backline' en rtve.es donde habláis del tipo de guitarras que usáis. ¿Os habéis planteado usar alguna vez guitarras eléctricas?

En directo toco la armónica, pero no hay piano ni mandolinas... lo suplimos a guitarrazos. ¿Guitarra eléctrica? Para eso tenemos otros proyectos. Las guitarras acústicas son marca de la casa.

Hay una canción del disco (“What you are”) que canta Guillermo Aragón (batería). ¿La tocáis en directo?

Sí, claro. ¡Y Guille la canta muy bien!

Foto: Javier García - Conciertos en Albacete

Respecto a otro tema de Sonora (“Just say it´s so”) ¿Tuvisteis alguna duda en incluirla, debido a su duración? [la canción llega a los 14 minutos] ¿Pensáis que la gente la puede saltar del CD?

Esa canción es una reivindicación de Rubén Marrón como guitarrista y dura tanto de forma deliberada. Nos gusta la expansión. Si alguien se la quiere saltar, es libre de hacerlo.

¿Es “Devilish minds” una canción con temática política? Al escucharla me han venido a la mente varias mentes diabólicas con mucho poder.

Es una letra escrita de forma automática, improvisando desde la mente en blanco. Puede tener múltiples significados. A mí cada día me sugiere algo distinto.

Ya estamos terminando ¿Nos recomendáis algún grupo pucelano que no haya salido del circuito regional? Hace poco he podido escuchar a The Levitants.

Produje el primer disco de The Levitants y ellos trabajan y colaboran con nosotros habitualmente. Nos encanta su música. Hay muchos proyectos muy interesantes de Valladolid como Jose Carreño, Marta Andrés, Atlantic Folk Trio, Brigantia, Sin Voz Ni Don, Goblin Prince, Hooray For Humans, La Noche de la Iguana o De Perdidos al Trio, entre otros. Afortunadamente la mayoría se están moviendo en un ámbito nacional.

¿Conocéis a grupos albaceteños o castellano-manchegos?

Claro, en Albacete estaban los Kayser Sozé y somos amigos de Honky Tonky Sánchez. Surfin' Bichos y Mercromina son grupos ilustres de allí también. De Castilla la Mancha nos flipan Los Hermanos Cubero, alcarreños como Eva Ryjlen (gran artista y amiga).