Carmen Picazo: "Nos podemos entender con cualquier partido, dentro de los límites constitucionales"

Carmen Picazo Pérez (Albacete, 1975) es abogada y afiliada a Ciudadanos desde noviembre de 2013. Es, de hecho, una de las fundadoras de la Agrupación Provincial albaceteña, de la que es integrante y Coordinadora de la primera Junta Directiva. En la actualidad es Concejala-Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Albacete y también ahora es una candidata a las primarias del partido para elegir a quien será el o la cabeza de lista para las próximas elecciones autonómicas de mayo de este año.

¿Cómo ha sido dar el paso de lo local a lo regional?

Ha sido una decisión que, por lo que conlleva a nivel personal como profesional, muy meditada. Considero que lo que hay que hacer es dar pasos al frente, y esto sólo se puede hacer tomando decisiones. Así he dado al frente, ahora nos enfrentamos al proceso de primarias que va a estar abierto hasta el 9 de marzo.

¿Es optimista? ¿Se siente arropada?

Sí, y aprovecho la ocasión para agradecer los apoyos de manera pública o no, que me han dado ese apoyo que yo considero muy importante.

Orlena de Miguel tuvo que dar un paso al lado en este proceso. ¿Cómo es su relación con ella? ¿Cómo ha sido esta decisión para el partido?

Orlena es parte del equipo y lo que hay que hacer es agradecer la labor que ha realizado durante los últimos años que ha recorrido y, lo sé, cada rincón de nuestra región escuchando a los castellano-manchegos. Haciendo ese trabajo de recoger lo que son las demandas de nuestros vecinos hasta del pueblo más pequeñito. Nosotros tenemos un equipo y tenemos ese concepto. Yo he dado este paso y lo que quiero es agradecer el trabajo que ha hecho.

¿Cuál es la principal apuesta de Carmen Picazo como candidata a las primarias y, posiblemente también, a la Junta de Comunidades?

Lo que ofrezco es desde el trabajo y la responsabilidad trabajar por cambiar la política que se ha hecho en esta comunidad. Hay mucho que trabajar, no es que sea poco por donde haya que empezar, es fundamental el empleo. No queremos que más talento salga de la región. La sanidad y la educación, son pilares básicos. Si empezamos a hablar de investigación o I+D, creo que estamos en mantillas. Tenemos que hacer apuestas decididas y gracias a esas apuestas que van a traer talento a la comunidad empezar a trabajar en estos aspectos.

En las últimas autonómicas, Ciudadanos se quedó al filo de entrar en las Cortes.

Sí, por muy poquito. Todos recordaremos la reforma de la señora Cospedal. De no haberse dado, nosotros estaríamos, sin dudarlo, dentro de las Cortes de Castilla-La Mancha.

¿Cree que en esta ocasión sí tendrán grupo parlamentario?

Lo que vamos a hacer es entrar con mucha fuerza. Creemos tanto en nuestro proyecto, creemos tanto en el equipo que vamos a entrar. Y no sólo vamos a entrar, sino que tenemos posibilidades de ganar. Si uno se presenta para quedarse en nada, para eso quédate en tu casa. Hemos venido a transformar la sociedad y en Castilla-La Mancha hay mucho por hacer. Hay que cambiar viejas políticas y viejos usos, apostar por la regeneración y la modernidad. Yo quiero una región que apueste por el futuro, donde cualquier persona pueda venir a buscar trabajo.

Quiero que tengamos oportunidades, unas oportunidades que no hemos tenido porque no se han hecho apuestas decididas por el empleo, por nuestra agricultura... Tenemos que recordar que Castilla-La Mancha es una región rural y por eso hay que contar con ellos, al igual que con nuestros empresarios. Hay que contar con la sociedad civil y trabajar para ellos, pensar en políticas para los ciudadanos y no en los intereses de los partidos que, en definitiva, crea más burocracia y no trabajar por el ciudadano.

Ciudadanos

En las autonómicas de Andalucía, Ciudadanos pactó con Vox para que gobernase el PP.

No, nosotros no pactamos con Vox. Nosotros acordamos una serie de medidas con el PP y posteriormente, Vox se adhirió a ese acuerdo. Se ha hablado mucho del tripartito, de las tres derechas. No sé si existirán estas derechas, pero nosotros tenemos claro que somos un partido de centro, renovador, y moderno. Tenemos claro los principios constitucionales y, dentro de ese marco, nos podemos entender con cualquier partido, siempre dentro de los límites constitucionales.

En el caso que ocurriese una situación similar a la andaluza en Castilla-La Mancha, ¿No descarta hablar con Vox?

No descartamos hablar con ningún partido político. No hacemos cordones sanitarios, sino cordones programáticos. Es decir, si tu programa lleva una medida que complementa a la mía pues trabajaremos por ello. En los que estamos más distanciados, estudiaremos las medidas, haremos unas prioridades y trabajar por ellas.

Juan Carlos Girauta se propone como candidato por Toledo para las próximas elecciones generales. ¿Qué piensa de esta decisión?

Qué maravilla de candidato. A mí me dicen que para Albacete viene Juan Carlos Girauta y para mí sería un orgullo tener a un parlamentario representando a mi provincia y para optar a las generales, es una auténtica maravillas. Nosotros lo que queremos es talento. Se puede sacar polémica de cualquier tema, que si nació o no... Es que es Juan Carlos Girauta, es todo un talento, tenemos mucha suerte de contar con él.

Esta política de fichajes que ha llevado a cabo el partido para las próximas elecciones generales ha recibido críticas. ¿Usted, qué opina?

Críticas vamos a recibir siempre, Ciudadanos lo que busca es el talento. Es decir, una persona que pueda aportar, hacer equipo y dentro de eso personas que se encarguen de una cosa o la otra. Nos sentimos muy orgullosos de lo que llamáis "fichajes" porque han venido al partido atraídos por un proyecto muy interesante y que han mostrado muchísimos méritos y tenemos mucha suerte. No hacemos como otros partidos que se encajonan y no miran más allá.

¿Ha hablado con el señor Girauta?

En algunas ocasiones, sí.

¿Ha visto logros importantes durante esta legislatura?

Eso lo juzgarán los castellano-manchegos, pero yo sólo he visto anuncios. Efectivamente, desde hace cuatro años, no he notado mucha mejoría. Muchos anuncios, eso sí, pero algo definitivo y que podamos decir que la región haya sido noticia o se haya situado, se haya resuelto conflictos o se haya mejorado las condiciones... Yo no he visto nada efectivo.

¿Y cómo ha sido su trabajo en el Ayuntamiento de Albacete?

Me siento muy orgullosa de haber podido alcanzar principales acuerdos entre todos los partidos políticos. Hemos aprobado tres presupuestos, hemos pactado la peatonalización del centro de Albacete, y se percibe que hemos sido todos los que hemos ido apoyando y empujando para que estos proyectos se pudieran realizar.