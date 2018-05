Castilla-La Mancha extiende las acciones contra el acoso escolar a actividades deportivas y campamentos de verano

En Castilla-La Mancha, durante el curso escolar 2015-2016 se detectaron 130 casos relacionados con el acoso en el ámbito educativo. En el siguiente curso se catalogaron 83 casos y en este 2017-2018 se han detectado y catalogado nueve casos en el primer trimestre y 16 en el segundo. Son datos que ofrece la Consejería de Educación, a los que se suman otros: en 2017, la Consejería de Bienestar Social realizó actividades preventivas contra el acoso y el ciberacoso dirigidas a jóvenes entre 10 y 13 años en 115 centros educativos y se llegó a 12.000 alumnos.

Pero los casos no se producen únicamente en el ámbito escolar y ese mismo año se intervino de forma especializada en 130 casos, el 36% fueron derivados de los centros escolares, un 30% desde el Teléfono del Menor, el 9% desde los servicios sociales de Atención Primaria y el 21% de los casos llegaron a petición propia de los jóvenes.

En este 2018 ya se han desarrollado acciones preventivas en 85 centros y se ha llegado a 5.000 alumnos. 38 nuevos casos han sido derivados a equipos especializados de Bienestar Social y, en su caso, el 76% corresponde a atención de víctimas de acoso o ciberacoso, el 19% a atención a acosadores menores de edad y el 4% corresponde a menores atendidos por haber sido espectadores de situaciones de acoso.

Hoy, las consejerías de Educación y Bienestar Social han suscrito un protocolo de colaboración para ampliar el campo de acción a la hora de prevenir, coincidiendo con el Día Mundial contra el Acoso Escolar. La efeméride es muy reciente, surgió en 2013 de una propuesta de la ONG ‘Bullying sin Fronteras’ y el trabajo que se realiza para prevenir el problema es aún muy incipiente.

“Ahora se visibiliza más pero esta violencia entre iguales tiene ya muchos años”, reconocía la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez. Hoy ha presentado junto al titular de Educación, Ángel Felpeto, las nuevas líneas de trabajo contra el acoso y el ciberacoso en una campaña que se extenderá a las actividades deportivas en la región y también a los campamentos de verano y que recoge la web www.frentealbullyingtucuentas.es

Acto de firma del protocolo para prevenir el acoso escolar en campamentos de verano y actividades deportivas Foto: José Ramón Márquez // JCCM

Son nuevas acciones derivadas del Acuerdo Marco suscrito el 12 julio de 2016 que incluye también a la Consejería de Sanidad. Ahora se quiere llegar a nuevos espacios que frecuentan los jóvenes sobre todo para “prevenir”. En cuanto a las acciones relacionadas con actividades deportivas, comenzarán este fin de semana, ha anunciado la consejera, en Talavera de la Reina que acoge entre el 5 y el 6 de mayo el Campeonato de Judo en Edad Escolar en el que participarán 700 jóvenes y al que se espera la asistencia de 2.000 personas.

En cuanto a los campamentos de verano, el objetivo es “sensibilizar a los asistentes además de dar herramientas a los monitores para detectar posibles casos”. Y es que comentaba la titular de Bienestar Social “tras el acoso escolar hay sufrimiento de muchos niños y adolescentes. Hay que detectar e intervenir en estos casos, pero sobre todo hay que trabajar en la prevención”.

No hay un perfil concreto, comentaba Sánchez. “Es complicado”, ha dicho, definir el perfil de los acosadores activos y los pasivos que ejercen la violencia como meros espectadores en el grupo, para insistir en la necesidad de potenciar “valores de igualdad dentro de la diversidad”.

El papel de la familia y “superar el estigma del chivato”

¿Cómo se trabaja con acosadores y con espectadores pasivos tanto desde Educación como desde Bienestar Social? A esta pregunta, la consejera respondía resaltando la “importancia” de la familia a la hora de prevenir situaciones de acoso o ciberacoso y ha abogado por “empezar a visibilizar situaciones de violencia en su conjunto, no permitir que haya violencia en ningún sitio”.

"La actitud de los padres es muy importante, también de los profesores y de los monitores deportivos y de los campamentos. Los niños son esponjas pero a los adultos nos cuesta más". La campaña, ha dicho, es "para todos", para cambiar actitudes de "una microviolencia que está en todo".

"A veces acosadores y espectadores están atrapados. Si un espectador no hace nada ejerce una violencia pasiva si no lo denuncia". Eso, ha dicho, "tiene mucho que ver con los valores sociales" y, en este sentido ha pedido "superar el estigma del chivato" y ha pedido "hablar del tema. No puede ser tabú o invisible. Para superar la violencia, hay que hablar de la violencia en todos los ámbitos de la vida".

Mientras, el consejero de Educación destacaba también el "papel" de los alumnos, dentro y fuera de clase, en aquellos centros que han puesto en marcha programas de mejora de la convivencia. Realizan "una labor entre iguales que da unos resultados absolutamente seguros". Es la figura que ha denominado "alumno ayudante" que pasa a ser mediador y que interviene directamente en la resolución del conflicto.

Educación creará un “sello identificativo” para centros que trabajen en mejorar la convivencia

El consejero de Educación, Ángel Felpeto, ha recordado también el trabajo en paralelo que realiza su departamento y que se centra, por un lado, en “apoyar la autonomía de los centros en el desarrollo de programas de mejora de convivencia” dentro y fuera del ámbito escolar. En este sentido, ha anunciado que Educación cede gratuitamente los albergues de su titularidad para que, en jornadas de 48 horas (sobre todo jueves y viernes) para que los centros puedan realizar acciones de formación con pequeños grupos de alumnos.

También se han otorgado ayudas de 1.000 euros a 63 centros que ya desarrollan programas de mejora de la convivencia para que puedan adquirir materiales. Y ha anunciado que, en breve, se pondrá en marcha una convocatoria para crear un sello identificativo de aquellos centros que desarrollen estos programas de convivencia.

Campaña #TúCuentas contra el acoso y el ciberacoso

Además, ha comentado que se vienen realizando jornadas provinciales para difundir estas “buenas prácticas” de algunos centros. Ya se han celebrado en Albacete, Toledo y Cuenca y tendrán lugar el 8 de mayo en Ciudad Real y el 16 de mayo en Guadalajara. Ángel Felpeto ha hecho además un “llamamiento” a las administraciones locales para realizar un trabajo conjunto en aquellas localidades donde haya más de un centro educativo para colaborar en el ‘Espacio Ciudad Educadora’ porque, ha reconocido, “no podemos trabajar solos” a la hora de realizar acciones de prevención de situaciones de violencia dentro y fuera de los centros educativos.

Bienestar Social cuenta ya también con dispositivos de prevención. Algunos se han puesto en marcha este año como el chat dirigido a jóvenes a través de www.anar.org, que funciona desde las 16 horas hasta la medianoche o el teléfono 116 111 que es gratuito y que funciona durante las 24 horas del día. Solo el pasado año este teléfono recibió casi 28.000 llamadas en de las que 542 necesitaron orientación especializada y la mitad de estas estaban relacionadas con casos de violencia infantil.