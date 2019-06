Castilla-La Mancha es la quinta comunidad española con la tasa de abandono escolar más alta

Sin contar todavía con datos del pasado curso escolar, la tasa de abandono temprano de la educación y la formación en Castilla-La Mancha se sitúa en el 22,10% según cifras del 2017 del Ministerio de Educación. Nuestra región se encuentra así cuatro puntos por encima de la media nacional (18%) y en el quinto puesto entre las comunidades con mayor tasa de abandono, por detrás de Melilla, Baleares, Andalucía y Murcia.

Se trata de jóvenes entre 18 y 24 años que solo ha completado la Educación Secundaria Obligatoria, tras la cual, no han realizado ningún otro tipo de estudio o formación. La mayoría de estos jóvenes son hombres, un 21,7%, frente al 14% de mujeres. En 2018 España fue el país con la mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea.

Tanto desde el Gobierno regional, como desde iniciativas privadas y particulares, se han puesto en marcha medidas para reducir el absentismo o la finalización de los estudios reglados. El curso 2018-2019 comenzó con la puesta en marcha del Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar Temprano.

“Queremos mejorar el rendimiento del alumnado” para favorecer la promoción y la titulación, explicaba el entonces consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, quien aseguraba que el proyecto contaba con el respaldo de la Mesa Sectorial de Educación.

A esperas de conocer los resultados del Plan, así como las cifras del último curso, el abandono escolar sigue siendo una preocupación entre actores sociales como United Way, desde donde apuestan por la responsabilidad social corporativa (RSC) como una de las posibles soluciones. “Todavía estamos en fase de prospección, analizando a los institutos y a las empresas que pueden participar”, explican desde la fundación.

Organizaciones especializadas, voluntariado y compromiso social

Desde United Way consideran que la implicación de toda la sociedad es clave para reducir el abandono escolar. “Muchos jóvenes no tienen referentes en casa ni familiares que les apoyen o les animen a estudiar y a desarrollar sus capacidades. Por ello queremos lanzar nuestro proyecto ‘Youth Challenge’ también en Castilla-La Mancha”, afirma Marta Navarro, una de las responsables de United Way.

La Fundación identifica los institutos con necesidades respecto a abandono y se pone en marcha. “Identificamos necesidades a nivel local sobre tres áreas: educación, seguridad financiera y salud. Desarrollamos proyectos a medida con la empresa y sus voluntarios involucrando a las ONGs e Instituciones necesarias, dando respuesta a las necesidades detectadas y midiendo el impacto real creado en el entorno y sus beneficiarios.”

“Colaboramos con Save The Children o Cruz Roja, trabajamos con profesionales que contratamos y, además, contamos con el voluntariado de las empresas”, añade Navarro para quien el papel de estos últimos es clave. “Obviamente el voluntariado se implica en el proyecto acompañando a los jóvenes, siendo sus mentores, pero la totalidad del proyecto recae en profesionales que contratamos”.

Las actividades para reducir el abandono escolar de United Way varían dependiendo de las empresas que participen ya que son diseñadas “en función de las iniciativas de cada empresa, por ejemplo, si quieren hacerlo a través de la tecnología se utilizarán las aulas de informática”.

Apoyo al alumnado desde las empresas, los institutos y United Way

“Si las empresas quieren diseñar sus programas de RSC en torno a la reducción de abandono escolar pueden ponerse en contacto con nosotros pero, normalmente, nosotros vamos presentando nuestras propuestas”, concreta Navarro.

Respecto a los institutos, hay muchos que “no quieren hacer este tipo de cosas porque suponen un esfuerzo extra por parte del profesorado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para reducir la tasa de abandono escolar es necesaria la implicación de todo el mundo”.