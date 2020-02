Denuncia al Ayuntamiento de Guadalajara por no autorizar un circo con animales: "No aceptaré chantajes", dice el alcalde

La asociación Circos Reunidos ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia de plaza de Castilla en Madrid contra el Ayuntamiento de Guadalajara por no autorizar la instalación del Circo Quirós entre el 20 y el 29 de marzo.

Consideran "ilegal" que el alcalde, Alberto Rojo, lo haya impedido "en base a una ley que no existe" y es algo, añaden, que "un ayuntamiento no puede prohibir".

Hay que recordar que fue en noviembre de 2017 cuando el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó, a iniciativa de Ahora Guadalajara, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, declarar a la ciudad como "libre de circos con animales", siguiendo el ejemplo de otras capitales y ciudades de la región.

Y también que el Gobierno de Castilla-La Mancha prepara una Ley de Bienestar Animal (todavía no hay texto definitivo) que en su anteproyecto prohíbe la utilización de animales como elefantes, leones o tigres en los circos aunque permite otros como perros, gatos o caballos "siempre y cuando haya seguridad y garantías absolutos sobre su bienestar".

Circos Reunidos dice no entender cómo "hace apenas dos meses en la Cabalgata de Reyes sí participaran animales como un elefante de circo, junto a camellos, cabellos y otros animales y ahora no no permitan realizar el mayor espectáculo del mundo en su ciudad".

Además, alegan que los animales del Circo Quiros han nacido en cautividad, cuentan con grandes recintos para correr y jugar, tienen veterinario las 24 horas del día y "son entrenados con premio y cariño ya que son parte de la gran familia del circo".

El alcalde rechaza "presiones y chantajes"

El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha "censurado" a través de un comunicado lo que califica de "presiones y chantajes" recibidos por parte de Circos Reunidos ante la negativa del edil a acceder a “revertir la decisión adoptada en menos de 48 horas”. Fue el viernes 14 de febrero cuando Circos Reunidos amenazaba con acudir a los tribunales.

La denuncia se presentaba en el mismo momento en el que desde Alcaldía se ofrecía la posibilidad de celebrar una reunión este mismo jueves. “Una reunión que desde Circos Reunidos rechazaron por cuestiones de agenda al tiempo que aseguraban querer zanjar esta cuestión con una apretón de manos”, señalan fuentes municipales, mientras que Circos Reunidos habla de "supuesta reunión en la que no iba a estar el alcalde".

Alberto Rojo cree que "la contradicción de solicitar una reunión mientras se consumaba el chantaje y se presentaba la denuncia" lleva a pensar que “existe cierta instrumentalización política detrás de este asunto en el que seguramente algún grupo de la oposición tiene mucho empeño”.

Alberto Rojo asegura sentirse “completamente tranquilo” y recuerda que su Gobierno trabaja siempre “desde el máximo respeto a la ley, pensando siempre en el interés general”, eso sí, “sin tolerar ningún tipo de chantaje o amenazas”.

En este sentido recuerda que la concesión para la ocupación de la vía pública es “discrecional” y que en base a esa discrecionalidad se ha decidido suspender la autorización para la celebración de espectáculos circenses con animales en el dominio público, en espera de una regulación legal superior.

El alcalde insiste en que esta decisión cuenta con el respaldo absoluto de informes técnicos y de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. “No se trata de ninguna denuncia penal formulada por un abogado sino de una petición que hacen al juzgado para poder instalarse en la vía pública alegando fines pedagógicos. Un escrito que no tiene mucha lógica”, ha sentenciado.