Cita con la iniciativa solidaria 'Primavera Caleidoscópica' en redes sociales el 2 de mayo

El colectivo Abriendo Fronteras Guadalajara tiene previsto presentar el sábado 2 de mayo la iniciativa 'Primavera Caleidoscópica'. Será una jornada, explica la organización, "llena de encuentros, de actuaciones, de talleres, de magia, de música, actuaciones cedidas de manera altruista que demuestra que somos una ciudad abierta a la cultura y a la participación de la ciudadanía en el tejido social".

Es la tercera edición de un evento organizado por la red solidaria de Guadalajara y que se enmarca en un festival cultural multidisciplinar para recaudar fondos destinados a la ONG No Name Kitchen. Se ha venido celebrando en el Espacio TYCE de Guadalajara y en esta ocasión debido al estado de alarma se realiza a través de la plataforma de vídeos de YouTube, en el canal de Abriendo Fronteras Guadalajara.

Música, cortometrajes, teatro, magia, monólogos, fotografía, cuentos, sensibilización y experiencias y relatos de lo que ocurre en otros lugares del mundo, servirán para sentirse más cerca de esas realidades que difieren de nuestra realidad y nos acercan a la de miles de personas que viven en su día día auténticos dramas de los que no conocemos todas las luces y sombras.



Ya el día 25 de abril se celebró una primera fase de la iniciativa. "Nos ha encantado la respuesta de la gente de Guadalajara para participar en esta actividad", afirma Chantal García, una de las personas que están detrás de esta actividad.

Hablando sobre cómo han organizado este Festival en formato online, ha expresado que "hacerlo de manera virtual nos ha permitido poder juntar a todas las personas que, en el resto del año, sería complicado. Cuando todo esto acabe, les haremos llegar nuestro agradecimiento acudiendo a sus obras, a sus conciertos, a sus exposiciones..."

El destino de las donaciones

La recaudación ya tiene un objetivo. Si en otros años, con lo que se vendía en el bar, se apoyaba a ONGs como Open Arms, en esta ocasión, se facilitará información sobre la ONG No Name Kitchen, y se tendrá una vía para favorecer las donaciones de las personas que vean el festival. No Name Kitchen está en Grecia, Serbia y Bosnia, donde conviven un amplio número de personas refugiadas a las puertas de Europa, y donde se "pisotean" los derechos humanos.

"Nuestro objetivo es facilitar la integración de las personas que viven en Guadalajara, sean de donde sean", afirma José Antonio del Olmo, otra de las personas voluntarias.

Fue a finales de 2016 cuando se creaba Abriendo Fronteras. Su funcionamiento como red solidaria es sencillo, se reúnen periódicamente con otros compañeros y otras compañeras en el Rincón Lento para observar las necesidades y promover diferentes tipos de acciones (presentaciones de libros, debates, charlas, encuentros...) con este fin.

"Somos un puente entre las organizaciones no gubernamentales que ya tienen en marcha proyectos y las personas que tienen interés en apoyar ese tejido social tan necesario con su aportación económica y su participación en ellas", señala del Olmo.