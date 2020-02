Ciudadanos: ¿Dónde están los sindicatos y la 'marea verde' ante el cierre de un colegio en Guadalajara?

El presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Alejandro Ruiz, ha dicho echar en falta tanto al PSOE, como a los sindicatos y a la 'marea verde' ante el cierre del colegio de Torrejón del Rey que va a llevar a cabo el Gobierno regional y que, según ha alertado, "va a afectar a todas las familias" de este municipio de Guadalajara, que está viviendo una "situación totalmente traumática".

Precisamente, los padres de alumnos de esta localidad han convocado para esta tarde a las 18.30 horas una cacerolada en el centro como medida de protesta y no será la única: preparan un encierro y una manifestación ante la sede de la Delegación Provincial de Educación. Tampoco descartan la vía judicial.

Ruiz ha criticado que el Ejecutivo de García-Page "se crea perfecto y crea que está llamado por la gracia de cualquier divinidad y que no comete errores". "Pero no se deja aconsejar y hace caso omiso, como ha ocurrido en Torrejon del Rey", ha lamentado Ruiz, que ha asegurado que su partido desde hace tres años lleva avisando de que esta situación se iba a producir y durante este tiempo el Ejecutivo socialista "no ha hecho nada". "Solo huir hacia delante y provocar hacinamiento, barracones, no contar con los padres y los profesores y romper con el proyecto educativo de este centro".

"Si esto --ha dicho en referencia al cierre del centro-- se hubiera producido con Cospedal y con el PSOE en la oposición, habría habido pancartas, caceroladas, manifestaciones, 'marea verde' y mareas de todos los colores. Pero como lo hace el Gobierno del PSOE no ha pasado nada. ¿Dónde están los señores de la 'marea verde', de la calidad educativa, dónde están los sindicatos?", ha reprochado Ruiz, que ha defendido que tanto PP como PSOE son "iguales cuando gobiernan" pues justifican sus recortes educativos.

"Son los mismos perros con diferente collar", ha insistido el presidente de los parlamentarios de Ciudadanos, que ha vaticinado que el PP "se rasgará las vestiduras" ante el cierre de este centro en Torrejón del Rey.

Dicho esto, ha criticado que la Consejería justifique el cierre alegando la construcción de un centro de Educación Secundaria en la localidad, centro que no está presupuestado. "Es tomarnos por idiotas. Es una vergüenza", ha condenado Ruiz que, no obstante, ha admitido que hay una disminución de alumnos y no se puede tener "óptima eficiencia".

"Pero esto es lo mismo que alegaba Cospedal para cerrar centros y el PSOE se rasgaba las vestiduras", ha denunciado Ruiz, que ha finalizado añadiendo que la administración, en ocasiones, "no debe responder a criterios de eficiencia, sino a criterios sociales".

PSOE: "Hay que ajustar"

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, también se ha pronunciado este miércoles sobre la intención del Gobierno regional de cerrar el colegio de Torrejón del Rey (Guadalajara) y ha asegurado que "hay que ajustar" y que esa decisión "no va en perjuicio de nadie".

Preguntado durante la rueda de prensa que ha ofrecido por esta cuestión concreta, y después de que el presidente del Grupo Ciudadanos, Alejandro Ruiz, calificara de vergonzosa la decisión del Ejecutivo regional, el diputado socialista ha dicho que este asunto "no tiene ningún problema".

Además, se ha remitido a las palabras del delegado de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara, Ángel Fernández-Montes que, entre otras cosas, defendía en declaraciones a eldiarioclm.es que "la Administración educativa tiene la competencia y tiene que velar por que se haga buena utilización de los recursos públicos. Yo no pediría que se hagan infraestructuras para que estén vacías”, comentaba.

IU: "Cuando se habla de ajustar, se habla de recortar"

Precisamente, el responsable del Área de Educación de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, Natalio González, ha salido al paso de las declaraciones del presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, sobre que "hay que ajustar" y que la decisión de cerrar el colegio de Torrejón del Rey (Guadalajara) "no va en perjuicio de nadie".

"Cuando se habla de ajustar, se está hablando de recortar y cuando esto ocurre siempre hay alguien que pierde, en este caso los alumnos y alumnas del municipio de Torrejón del Rey", ha explicado González.

"Otras experiencias similares en la región nos ha demostrado que al final una fusión de centros supone una pérdida de puestos de trabajo, tanto por parte del profesorado como del personal administrativo", ha dicho Gónzalez.

Natalio González ha declarado que "esta decisión supone que los padres de estos alumnos van a ver como sus hijos siguen estudiando en barracones y en unas condiciones infrahumanas".

El responsable del Área de Educación ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que cumpla con lo prometido para Torrejón del Rey. "Este municipio necesita un instituto completo, con todos los cursos de la ESO y con recortes y ajustes no se va a conseguir".

La formación de izquierdas ha apoyado la cacerolada que se ha convocado este mismo miércoles en la Plaza del Ayuntamiento contra la decisión del Gobierno autonómico.