Equo Castilla-La Mancha debe decidir entre presentar candidatura propia o no presentarse a las elecciones generales

El partido ha alcanzado un acuerdo a nivel estatal con la formación 'Más País', pero en la región no habrá coalición puesto que no hay circunscripción con más de 7 diputados Javier Mateo, exconcejal de Ganemos Toledo, afirma que no habrá ninguna candidatura del partido de Íñigo Errejón en la región