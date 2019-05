“España no puede gobernar con los extremistas”, proclama García-Page al cierre de campaña

La “segunda parte” del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, mensajes contra el independentismo catalán y el voto “humilde” han sido algunas de las referencias más destacadas del mitin de cierre de campaña del presidente de esta comunidad autónoma y candidato a la reelección, Emiliano García-Page.

“Esta región tiene un futuro inmenso, puede no tenerlo, y lo tendrá si nos lo proponemos, si queremos cambiar las cosas”, ha destacado ante unas 2.000 personas en el Reciento Ferial ‘La Hípica’ de Cuenca, donde ha compartido escenario con el ex presidente castellano-manchego y ex ministro de Defensa, José Bono; el candidato por Cuenca a las Cortes regionales, José Luis Martínez Guijarro; y el candidato socialista al Ayuntamiento conquense, Darío Dolz.

"Pido el voto por lo que hemos hecho y por cómo lo hemos hecho. Hemos acabado con la soberbia. Cospedal no perdió solo por cerrar hospitales, centros de salud, institutos, por echar a funcionarios, perdió porque no se dio cuenta que en España la gente no quiere la soberbia", ha declarado, no sin antes destacar que esta “a lo mejor" era su última campaña. Según ha resaltado, el PSOE ha realizado “una gestión limpia, cercana, lo contrario que Cospedal, y hemos gobernado con sentimiento". "Yo ni queriendo sé gobernar contra nadie", ha aclarado, según informa Europa Press.

Emiliano García-Page

En este sentido, García-Page ha subrayado la importancia de “sentir orgullo” de la gestión propia” frente al “candidato testaferro que ha dejado Cospedal”, en referencia Francisco Núñez que “no se ha atrevido en toda la campaña” porque “qué vergüenza tendrán de ella". También ha comentado que votar a Podemos en Cuenca es facilitar el gobierno del PP con Vox. "Suena feo pero puede pasar, que el voto no valga", ha incidido.

García-Page, que se ha reconocido "muy emocionado", pues esta ha sido una campaña "emotiva, de corazón", también ha hecho referencia a los pactos de gobierno y al indepedentismo catalán: “En España no se conduce por los arcenes, sino por la calzada. Y por eso en España no puede gobernar los extremistas".

Bono pronostica mayoría absoluta

Por su parte, el expresidente regional, José Bono, ha iniciado su intervención asegurado que hacía 16 años que no sentía la emoción de hoy "y esto va de sentimientos", ha comentado. "Hemos de hacer cosas, pero la primera cosa que debemos hacer es querer a la gente" y eso es algo que al candidato a la alcaldía, Darío Dolz, se le nota, ha apuntado.

José Bono

A Emiliano García-Page le ha pronosticado que va a tener "el mismo" resultado que él en 2003. "Vas a gobernar sin peajes y sin condiciones", ha subrayado, pidiendo el voto para lograr una mayoría fuerte y autónoma, y aprovechar hasta el domingo para "convencer a los que dudan".

El candidato a la Alcaldía, Darío Dolz, ha lamentado que algunos han visto "un enemigo siempre en la Junta, pero eso va a cambiar" el día 26. "Tenemos que cambiar, si no cambiamos no vamos a ir a ningún sitio", ha incidido.

El cabeza de lista por Cuenca, José Luis Martínez Guijarro, ha agradecido al candidato socialista el gesto que ha tenido cerrando la campaña electoral en Cuenca, considerando que esta ha sido una "magnífica guinda". "Nos va a quedar el obispado" por conseguir, ha bromeado con los resultados del próximo domingo.