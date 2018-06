FERCAM reclama su sitio como “referente nacional” del campo y del sector agroalimentario

La mayor feria de negocios de toda la cadena productiva agrícola y agroalimentaria está en el corazón de España. Manzanares (Ciudad Real) ya cuenta los días para abrir las puerta de la Feria Nacional del Campo (FERCAM), un escaparate más que consolidado tras 58 años, donde se muestran desde las semillas para el cultivo hasta nuevos sistemas de riego, materia prima y maquinaria agrícola de última generación. Se trata de todo el proceso productivo del sector primario. Este evento multisectorial supera los 200 expositores y por eso su principal impulsor, el Ayuntamiento de la ciudad manchega, reclama su sitio como “referente nacional” del campo: quiere que el Gobierno de España les dé el apoyo que hasta ahora les ha negado, frente a otras ferias “insignificantes”. El alcalde, Julián Nieva, está convencido de su relevancia: “Aquí se hacen negocios porque las cuentas salen y se obtienen beneficios”.

Rozando las seis décadas de vida, esta Feria del Campo ha crecido “de manera sostenible y objetiva”, cuenta el primer edil, quien destaca que la fidelidad de los expositores es “histórica y sigue incrementándose”, consolidando que todas las marcas lleguen para quedarse y abriéndose cada vez más al sector agroalimentario. Con ello además se materializa la economía de una ciudad con cada vez más presencia de este último sector.

“FERCAM es la consecuencia del trabajo de 58 años. Todo el mundo ha puesto lo mejor de sí mismo para que hoy sea lo que es”, explica Julián Nieva, destacando el apoyo de instituciones como la Diputación provincial de Ciudad Real y el Gobierno de Castilla-La Mancha. En esta ecuación no ha estado la Administración de Mariano Rajoy, a la que llevaron una propuesta que fue rechazada, y ahora el Ayuntamiento espera un cambio. Con Pedro Sánchez en la Moncloa, tiene la convicción de poder adquirir el compromiso del nuevo Ministerio de Agricultura. “Si no fuese así, yo de nuevo lo denunciaré, porque no podemos entender que esta feria no esté apoyada a nivel nacional".

Presentación de FERCAM 2018 en Manzanares Ayuntamiento

El crecimiento lo sustentan los datos, aquellos que constatan que la feria es “una realidad que no cuestiona nadie, y que los agricultores y ganaderos ven como una referencia obligada”. “Es un evento de negocios, no es una tradición. Contamos con la presencia de todas las organizaciones agrarias. Aquí se hacen negocios porque las cuentas salen y se obtienen beneficios”. Pero este año también busca ser transversal, y aprovecharán su dinamismo y la previsión de asistencia de unas 120.000 personas para que conozcan la ciudad y potenciar sus atractivos turísticos: entre las actividades de la feria se incluye una propuesta para realizar visitas guiadas a los cuatro museos de la ciudad. “La realidad del turismo va en relación directa al sector agroalimentario, son los principales motores de la economía”, añade el alcalde .

“Completamos esa edición con equilibrio, sin arriesgar, pero haciendo sitio a nuevas marcas. La propuesta de crecimiento en otra dimensión será para el año siguiente, porque debe ser una apuesta con mayor necesidad de inversión”, ha concluido. La feria bate este año récord de participación, alcanzando hasta los 202 expositores, y habrá 803 marcas expuestas con una mercancía que supera los 29 millones de euros. Será posible gracias a una inversión de 281.000 euros, lo que supone un incremento de 41.000 euros con respecto a la edición anterior.

El concejal de Ferias Comerciales, Pablo Camacho también ha señalado por su parte la capacidad de FERCAM como centro de negocios y para mostrar las novedades del sector, consolidándose como "referencia de agricultores y ganaderos" en lo que es una cita ineludible para ellos en el calendario.

Sectores y provincias

Ha detallado que la participación de expositores en esta feria aglutina a empresas del sector de la agricultura y la ganadería en un 51,4%, seguidos de los productos agroalimentarios en un 24,7%. La automoción representa el 7,9% de los productos de la feria, y las muestras el 4.9%. Las energías renovables se abren hueco también junto a las entidades financieras, ambas con un 1,9% de participación, mientras que las asociaciones agrarias y la maquinaria de obra pública son los menos representados con un 1,4% de participación.

Por provincias, en Manzanares están representados 117 expositores de Ciudad Real, lo que representa más de la mitad de los participantes de la feria. Le sigue la provincia de Toledo, con un 7,9% del total, y la participación la completan expositores de Albacete, Cuenca, Guadalajara, Cantabria, Navarra, La Rioja, Barcelona, Lleida, Tarragona, Gerona, Teruel, Burgos, Zamora, Salamanca, Cáceres, Madrid, Murcia, Córdoba, Jaén, Almería, Sevilla, Valencia, Lugo y Mallorca. Julián Nieva ha subrayado que están representadas 14 de las 17 comunidades autónomas de España, hecho que merece "el apoyo real" del Gobierno español. Este evento también se ha “abierto al mundo” con dos expositores venidos de Holanda y Francia.

Con un espacio ampliado que permite que se incorporen 21 expositores más con respecto a otras ediciones, los más de 120.000 metros cuadrados de espacio exterior y los 2.000 metros cuadrados del Pabellón de Muestras albergarán el medio centenar de actividades organizadas para este año. Dentro del programa de actos, destacan cada vez con mayor relevancia las catas agroalimentarias con el objetivo de promocionar "los excelentes productos que tiene nuestro país, y en concreto, nuestra región", señala el concejal.

La apuesta por el sector agroalimentario pasa por la organización de catas de vino, queso manchego, aceite, azafrán, melón, cordero, jamón, cerveza artesana y miel de la mano de profesionales de alto prestigio en cada producto. Como novedad, la última actividad que se celebre en esta edición será una propuesta gastronómica en la que los visitantes podrán degustar un plato típico de cada provincia de Castilla-La Mancha. Respecto al sector ganadero, la organización ha firmado un convenio en colaboración con Agrama para el desarrollo de las actividades de esta edición con el objetivo de continuar profesionalizando la feria.

La feria se inaugura el próximo 4 de julio con la presencia del vicepresidente del Gobierno Regional, José Luis Martínez Guijarro. El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, la visitará el jueves y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, será el encargado de la clausura el domingo. El horario de apertura será de 10.00 a 14.00 horas, y de 20.00 a 23.00h. El precio para visitar la feria será de tres euros, y el domingo 8 de julio habrá jornada de puertas abiertas con acceso gratuito.