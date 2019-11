La Federación de Voleibol, dispuesta a flexibilizar su normativa para que la niña con síndrome de Down juegue en la Copa de España

El presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Agustín García, propondrá este fin de semana al Comité Ejecutivo del Organismo que Laia, jugadora con síndrome de Down del Club Voleibol Esplugues (Barcelona) pueda participar en el Campeonato de España que se celebrará en diciembre en Guadalajara y que pueda hacerlo en una categoría inferior a la que le corresponde por edad.

Laia tiene categoría Cadete pero juega en un equipo Infantil con permiso de la Federación catalana de Voleibol. La historia se daba a conocer días atrás vía redes sociales, se ha hecho viral y ha provocado que la Real Federación Española de Voleibol se plantee la ampliación excepcional de la normativa, “regulando una norma complementaria”, para que la niña pueda participar en la competición estatal del próximo mes.

Agustín García explica que el Comité Ejecutivo “abordará el caso y se hará una propuesta a la Comisión Delegada que es la única que puede modificar las normas”, de cara a la reunión prevista para el próximo 22 de noviembre. De hecho, la RFEVB ha ampliado el plazo para la inscripción de equipos en la Copa de España (hay ya más de 160 participantes) para dar tiempo a que la Comisión Delegada se pronuncie.

“Desde luego mi planteamiento es que se acepte a Laia, sin ningún problema y desde el primer momento. El problema es que no ha habido una petición formal hasta ahora. Lo he tenido que pedir públicamente”.

El presidente de la RFEVB ofrece una cronología de los hechos para explicar la postura del organismo. “Aquí llamaron para hacer una consulta a un auxiliar administrativo que cogió el teléfono”. El presidente detalla la conversación: “Se hicieron dos preguntas: ¿Puede una niña Cadete jugar en Infantil? La respuesta fue que no lo permiten ni las normas ni la Ley del Deporte. ¿Y si la niña tiene síndrome de Down? La normativa, como en cualquier otro deporte, no lo contempla. Esa fue la respuesta. Ni siquiera se dijo si puede o no”.

Tras la conversación, siempre según el relato del presidente federativo, quedaron emplazados al día siguiente para realizar una consulta a la Dirección Técnica de la RFEVB que ostenta Luis Muchaga. En la segunda conversación, el 31 de octubre se confirmó al club que la normativa no permite esta excepción y se le ofreció la posibilidad de hablar con el director técnico, algo que, según Agustín García, el club declinó hacer.

“Ese mismo día las redes sociales empezaron a publicar que la Real Federación no permitía que una niña con síndrome de Down jugase la Copa de España, algo que negamos en un comunicado porque no habíamos tomado ninguna decisión”, señala. Y es que, abunda, “hay una vía por la que podemos hacer excepciones, siempre y cuando se solicite por escrito. Pero claro, es que lo solicitaron en redes sociales”.

El lunes 4 de noviembre, el Club Voleibol Esplugues, vía mail, solicitó “formalmente la reconsideración de poder inscribir a nuestra jugadora Laia”. Agustín Martín confirma la recepción del correo electrónico. “Lo mandaron a las 19.40 horas, muy escueto, cuatro o cinco líneas. Ellos piensan que es que nos enteramos por las redes sociales. Ni siquiera nos dicen de qué competición hablan, pero bueno, es un primer documento”.

De forma paralela el Club Voleibol Esplugues lanzaba un comunicado para explicar su punto de vista. “Al tratarse de un torneo no oficial en el Campeonato de España y dada la importancia que tiene en dinámicas de grupo e inclusión de cualquier colectivo sensible, durante ambas conversaciones se expuso el caso”, señala el club. Este equipo infantil, añaden, está compuesto por jugadoras nacidas en 2006 y 2007, más una jugadora nacida en 2005 con síndrome de Down y sostiene el club que se solicitó “la aprobación” de la Real Federación Española de Voleibol para poder participar.

“La respuesta fue negativa”, dice el mismo comunicado. Algo que desmiente el presidente de la Federación en conversación con eldiarioclm.es. “Ni se ha tomado ninguna decisión, ni se ha rectificado”.

No fue hasta ayer miércoles a las 13.14 cuando “se recibe una petición fundamentada, entonces es cuando hablamos de ‘Caso Laia’ y no hasta entonces. Todo lo que se ha dicho es mentira porque la Federación no ha tomado ninguna decisión”, insiste.

La Federación Española se plantea una demanda judicial

Agustín García culpa directamente al club deportivo de lo ocurrido y ha comentado que se están planteando acciones judiciales contra quienes afirmaron, vía redes sociales, que la Real Federación Española de Voleibol había rechazado que la niña pudiese participar en la Copa de España. “Ha salido hasta en la BBC e incluso Puigdemont ha retuiteado la noticia. No puede ser que se haga viral una noticia que es falsa”, critica. "¡Qué casualidad que sea en Catalunya!".

“Afirmaré categóricamente que se ha estado utilizando a la niña. Estoy indignado. Se podía haber arreglado desde el principio con una petición por escrito. Se ha mentido desde el club al asegurar que no lo hemos autorizado cuando no es cierto. Invito a que alguien enseñe algún documento en este sentido”.