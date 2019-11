La Federación española de voleibol veta por edad a una niña con síndrome de Down que juega sin problemas en Catalunya

La séptima edición de la Copa de España Infantil y la tercera edición de la Copa de España Alevín de Voleibol que se celebrará en Guadalajara entre el 27 y el 30 de diciembre se ha convertido en un evento viral en las redes sociales después de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) haya vetado la participación de una jugadora con Síndrome de Down perteneciente al Club Voleibol Esplugues (Barcelona) al haber sido incluida en una competición que no le corresponde por su edad.

Laia, que así se llama la pequeña, juega en su club en la categoría Infantil aunque por edad le correspondería hacerlo en Cadete. Una situación que no ha sido admitida por el máximo órgano de esta disciplina deportiva de cara a la competición nacional que se prepara para diciembre en Guadalajara.

Bajo el hashtag #laiajuega, la historia de la pequeña se está replicando a través de las redes sociales para denunciar la situación y el club ha propuesto dar todos sus partidos por perdidos "ya que el objetivo en estas edades es favorecer el crecimiento personal y la autoestima, fomentar el trabajo en equipo y por supuesto, divertirse jugando a volei".

Se acusa a los organizadores de "valorar más las normas que el beneficio común. Porque de la inclusión nos beneficiamos todos" y entre los tuits difundidos se recuerda que juega en el Esplugues desde 2011 y que "no tiene ningún problema al jugar la liga ordinaria, puesto que la federación catalana no ha puesto nunca ningún impedimento. Ni uno solo de los clubs rivales se ha quejado jamás, al contrario", lamentan.

Además, apelan al "valor integrador del proyecto" del Club Volei Esplugues. "No hace falta recordar que el juego de esta niña le da muchas ventajas al equipo, pero ninguna se puede anotar en puntos o sets, aspecto que pueden corroborar los equipos rivales".

"Lo importante es participar, pero no será en esta Copa. Una gran ocasión perdida", concluyen quienes denuncian la situación, que ya se ha granjeado las simpatías de otros clubes -también a través de las redes sociales- como el del Club Voleibol Madrid cuyo presidente, Daniel Virumbrales, ha anunciado su retirara del campeonato si no se permite jugar a la pequeña Laia.

No podemos consentir esto y menos en el deporte.



Así que...

Si la @RFEVB no rectifica y permite jugar a Laia, el Club @voleibolmadrid retirará a su equipo infantil de la Copa de España.



Si Laia no juega, nosotros tampoco.#laiajuegahttps://t.co/hM6VXpnkVE — Dani Virumbrales (@danivirumbrales) November 4, 2019

"No estamos autorizados a hacer ninguna excepción a la norma"

Desde la Real Federación de Voleibol, su director técnico, Luis Muchaga, ha confirmado a eldiarioclm.es la negativa a la participación de la jugadora en una categoría inferior a la que le corresponde por edad. "La Federación no tiene ningún problema ni con esta niña ni con ninguna", pero alega que la normativa impide que participe en una categoría por debajo de la edad que tiene.

"Este es un principio básico en el deporte de competición pero no hay ningún problema, ni se le pide ningún certificado de que tenga capacidad o discapacidad ni nada por el estilo".

Muchaga subraya que "no hay nada regulado en este sentido, nunca se ha planteado y a lo mejor se podría ver en el futuro" pero, insiste, "a día de hoy todos los deportistas pueden jugar en su categoría, no en una inferior. Eso en el deporte no está permitido. No hay más".

También rechaza el argumento de que se le permita hacerlo en Catalunya. "Las federaciones autonómicas pueden disponer otras normas diferentes a las de la competición estatal. Nosotros en este ámbito no tenemos regulado, momentáneamente, y no estamos autorizados a hacer ninguna excepción a la norma, me parezca como me parezca".

Insiste en que puede ser una cuestión a regular "si hay una petición en un futuro" y en su defensa esgrime el hecho de "haber sido la primera federación española en autorizar a una persona transexual a participar porque el juez lo había autorizado".

"Me da la sensación de que la mayor discriminación es hacer jugar a esta niña en una categoría inferior a la que le corresponde. La no discriminación sería que participase con el equipo de cadetes en su club, donde legalmente debería hacerlo. ¿Por qué en infantil y no en alevín? ¿Quién lo determina? ¿Y los rivales? ¿Cómo presentamos este asunto?", se ha preguntado.

Sobre la posible retirada de otros clubes del campeonato si la Real Federación no da marcha atrás, Muchaga ha dicho desconocerlo. "Es la primera noticia que tengo, a nosotros no nos han llamado, ni nos han preguntado. Lo apropiado, razonable y lógico es hacerlo".

En este sentido, incidía, "el Club Voleibol Madrid sabe, como todos, que lo primero que se aplica en el deporte son las normas de competición. Es cómo alguien que decía esta mañana que el Club Esplugues se ofrece a perder todos los partidos...Sí...pero vamos a ver, esto es una cosa seria, no un festival. Es una competición oficial estatal. ¿Cómo lo vamos a permitir? No se trata de una cuestión de humanidad. Eso sería si no pudiera participar, pero en su categoría".