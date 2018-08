Francia y Barcelona, los principales destinos que buscan los inmigrantes llegados a Marchamalo

Alrededor de un centenar de inmigrantes han llegado ya a la localidad de Marchamalo, todos ellos hombres jóvenes y algunos con heridas o quemaduras provocadas a lo largo de su viaje a España. Se hospedarán en el pabellón cubierto del Complejo Deportivo ‘García Fraguas’, tal como anunció el Ayuntamiento alcarreño después de recibir la petición de Cruz Roja. Las instalaciones estarán disponibles durante dos semanas, si bien se prevé que los jóvenes se alojen sólo hasta que puedan tomar contacto con sus familiares o conocidos en Europa.

El complejo fue elegido porque está fuera de servicio al público durante agosto y porque reúne las condiciones "idóneas" para alojar a este número de personas y también al personal cualificado que los atenderá, debido a su amplitud, el número de vestuarios y las salas climatizadas. Un "amplio" equipo de personal cualificado y voluntarios de Cruz Roja Española se ocupará de su asistencia en todo momento hasta que las personas atendidas sean derivadas a otros albergues temporales o a las localidades de residencia que puedan tener aquí o en otro país.

Desde el ayuntamiento recuerdan que todas las personas que lleguen han sido atendidos ya por equipos sanitarios y de seguridad ciudadana, y tienen buen estado de salud y se encuentran filiados en sus datos personales y de procedencia por la Policía Nacional.

El alcalde de la localidad, Rafael Esteban, recuerda en primer lugar que ya en 2015, Marchamalo se declaró como municipio de acogida y que, por tanto, al recibir la solicitud de Cruz Roja sintieron la "necesidad de contribuir" a la situación. "Me he sentido con mucha responsabilidad, porque hay que tomar una decisión acorde con nuestra constitución como Municipio de Acogida", explica el edil a eldiarioclm.es. "Esta necesidad latente que nos comunica Cruz Roja era algo que nos hacía sentirnos responsables y también cumplir con el objetivo que nos pusimos en 2015", señala.

Este objetivo, explica, incluye hacer "todo lo que se pudiera" para que estos inmigrantes no tuvieran que sufrir o sufrieran lo "menos posible". "Es una responsabilidad que hay que asumir. No éramos capaces de decir que no", asegura. Esteban estuvo presente en la llegada del centenar de jóvenes, cuya recepción se extendió bien entrada la madrugada. De momento, no hay previsión en el ayuntamiento de ampliar el dispositivo montado actualmente, que puede acoger un tope de 100 personas.

Esteban ha señalado que las preferencias de destino de los llegados a la localidad son principalmente Francia, aunque también Alemania, y dentro de España, Barcelona y toda su zona metropolitana. Ya conociendo estos datos, se puede ayudar a tramitar las visas necesarias, normalmente a la casa de amigos o familiares, un procedimiento del que se está haciendo cargo Cruz Roja. El edil relata que algunos tenían quemaduras o lesiones solares, producto de su viaje hasta España.