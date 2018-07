García-Page sobre la paralización del ATC: "Es coherente con lo que hemos defendido desde Castilla-La Mancha"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido uno de los primeros en valorar la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de paralizar la construcción del ATC en Viñar de Cañas (Cuenca). A través de su cuenta oficial de Twitter ha asegurado que la decisión del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez "es coherente con lo que en un principio hemos defendido desde Castilla-La Mancha: evitar un atropello a nuestra tierra".

Posteriormente en un acto en Guadalajara, Emiliano García-Page, ha considerado que la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica supone la “coherencia” del Gobierno de España respecto de un planteamiento de cambio en el modelo energético y en la gestión de los residuos, “y sobre todo supone el reconocimiento de que todo el procedimiento del basurero encerraba mucha más basura que la nuclear”.

El presidente regional ha querido hacer un reconocimiento a las grandes movilizaciones ciudadanas que se han producido en rechazo a la instalación del cementerio, “primero aquí en Guadalajara –cuando se quiso hacer el ATC en esta provincia– y luego en solidaridad cuando se planteó en Villar de Cañas”.

Asimismo, ha recordado que “el único proyecto” de la anterior legislatura para Castilla-La Mancha era un basurero nuclear “que convertía a esta tierra en una tierra de deshecho, de desprecio, ya no de segunda, sino de quinta”, y que lo que no quería nadie “nos lo tragamos aquí por compromisos internos del Partido Popular con la señora De Cospedal”.

Twitter también ha sido la red social elegida por el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José García Molina, para valorar la decisión del Gobierno central de paralizar las obras del silo. "Es una victoria de la sociedad castellano-manchega", ha señalado el también secretario general de Podemos en la región. "Es una victoria de nuestra tierra. Somos región, somos comunidad. Unidos somos más fuertes".

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha mostrado su "total satisfacción" por el anuncio de la ministra de Transición Ecológica. "Pocas noticias son más positivas", comentaba, para agradecer el "compromiso" de Teresa Ribera y del Gobierno central con el Medio Ambiente. "Confiábamos mucho en las decisiones de este Gobierno. Es la noche y el día", con respecto al Ejecutivo de Mariano Rajoy porque se han antepuesto las razones medioambientales a otras y eso, aseguraba, "que algunos decían que no habían diferencias".

"Hemos conseguido uno de los hitos más importantes de la legislatura y lo hemos hecho conversando, como se deben hacer las cosas porque no se pueden tomar decisiones de manera unilateral" Ha asegurado que los ciudadanos "no querían un cementerio nuclear" y ha compartido la "alegría" del Ejecutivo castellano-manchego, "específicamente con aquellos ciudadanos que llevan muchos años luchando para que no se instalara".