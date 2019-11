García-Page reivindica el "método Rubacalba": "Vendría muy bien hoy a la sociedad española"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha ensalzado hoy la figura del exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido el pasado mes de mayo, y ha incidido en el "reconocimiento nada discutido y plenamente compartido" del que siempre disfrutó, tanto de los propios como de los ajenos, y durante toda su vida. "Es casi una excepción", ha asegurado.

Para el presidente regional, el ex ministro de Interior y ex secretario general de los socialistas, tenía un modelo propio de hacer las cosas, lo que ha denominado el "método Rubalcaba" que, según ha señalado, "vendría muy bien hoy a la sociedad española". "No creo que haya nadie que haya conseguido llegar a más acuerdos que él, porque tenía muy claros los límites", ha destacado.

Así lo ha puesto de manifiesto durante el homenaje que se le ha brindado en el Aula Magna del Edificio de Servicios Generales de la UCLM de Ciudad Real, institución donde impartió docencia, en un acto donde ha asegurado que "si hay alguien que pudiera resolver puzles" en la actualidad, ese es Pérez Rubalcaba.

García-Page ha abundado en que el exsecretario general de los socialistas, exministro de Interior y exvicepresidente del Gobierno "tenía claro el perímetro de la Constitución" a la hora de establecer negociaciones políticas. Tras recordar la "explosión de unanimidad" en el homenaje que recibió tras su fallecimiento, ha dicho de Rubalcaba que "no apabullaba con su lucidez" y "siempre decía algo". "En este momento, reivindico sus cualidades en muchos aspectos", ha apostillado.