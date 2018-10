María Díaz presume del “efecto Podemos” en Castilla-La Mancha

“Castilla-La Mancha tiene estabilidad y futuro gracias a Podemos”. Es una de las afirmaciones de la diputada de Podemos y vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha, María Díaz, durante su intervención en el que será el último Debate sobre el Estado de la Región de la presente legislatura.

La diputada ha comenzado su intervención con un órdago al presidente regional, Emiliano García-Page, y no es la primera vez que lo hace: “Siguen bailando lento mientras la legislatura se agota, es hora de que suelten lastre y se pongan a correr a nuestro lado. Libérese de su propio miedo y atrévase a gobernar sin tener que pedir permiso ni perdón” porque, le espetaba, “nosotros no tenemos deuda con nadie y no tenemos miedo a arriesgarnos”.

Díaz ha presumido en su discurso de lo que ha calificado como el “efecto Podemos que se percibe en la vida de la gente” y ha anunciado que su partido quiere “subir nota pero serán los ciudadanos los que decidan”, en alusión a las próximas Elecciones Autonómicas. Ha sido la única referencia a los próximos Comicios por parte de la diputada que he preferido centrar su discurso en la “rendición de cuentas” repasando una docena de ‘logros’.

Entre ellos ha destacado la puesta en marcha de los procedimientos de emergencia ciudadana, el “impulso” a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, la “reconquista” de la sanidad universal que, ha dicho, el PP “eliminó ilegalmente” o haber parado “una aberración medioambiental”, refieriéndose al ATC de Villar de Cañas (Cuenca) del que , ha dicho, “no era más que un ejemplo de como el PP entendía y entiende nuestra tierra, un vertedero al que traer lo que nadie quería en su tierra. Ni siquiera el señor Núñez”.

También ha mostrado su confianza en conseguir una Ley de Participación “que será referente internacional” o la progresiva implantación del ‘Plan Podemos’, es decir, el Plan de Garantías Ciudadanas que, sostiene, “avanza hacia la renta garantizada”. O el hecho de haber conseguido un “importante aumento” del ingreso mínimo de solidaridad y que su percepción puede ampliarse a los 24 meses actuales..

Ha anunciado que su partido seguirá trabajando en una Ley de Bienestar Animal, enuna Ley de Historia y Memoria Democrática “que reconozca a quienes dieron su vida por la libertad frente al fascismo”, también en una Ley de igualdad social, sin discriminación por género u orientación sexual, en una Ley de vivienda que garantice los derechos ciudadanos “frente a bancos y fondos buitre” y ha concluido que “pelearán muy duro para acabar con el maltrato a nuestra tierra gobierne quien gobierne en España”, reclamando una “una política integral” contra la despoblación porque, aseguraba, “no podemos consentir que se desangre. La política hueca la hemos soportado durante mucho tiempo”.

La espantada de Podemos de los Presupuestos de 2017, muy presente

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha intervenido para replicar a la diputada de Podemos a la que ha agradecido el “planteamiento moderado” en las formas y para responder al órdago de la formación morada de “soltar lastre” y “atreverse”.

Lo ha hecho para referirse a la reforma del Estatuto de Autonomía. “Eso me lo apuntan en mi debe. Ha sido imposible entrar en un consenso razonable. Queda pendiente también la reforma electoral pero no lo vamos a plantear. Las reglas deben ser lo más pactadas posibles”, ha dicho García-Page.

García-Page no ha desaprovechado la ocasión de afear a Podemos su espantada en 2017 que impidió aprobar los Presupuestos de la región y lo ha hecho respondiendo a la diputada sobre sus críticas de un Gobierno que baila “lento”: “¿Sabe usted los únicos meses en los que la gente ha podido percibir que no íbamos tan rápidos Los que tardaron ustedes entre el zarpazo a los presupuestos de abril y en aprobarlos en agosto”.

Los guiños de Page a Ciudadanos

Podemos también le ha reclamado a García-Page dejar de mirar al pasado hacerlo hacia el futuro, al igual que hacía el diputado del PP, Francisco Núñez, aunque por motivos distintos. “No se olvide señor Page de los votos con los que gobiernan ustedes aquí y en España. No repitamos situaciones pasadas. Ahora Castilla-La Mancha tiene estabilidad y futuro” y ha aludido expresamente a la situación con los Presupuestos regionales del pasado año. “Gracias a aquellos tiempos hoy las cosas están mejorando”.

“Sigue sin hacer examen de conciencia, y sigue sin asumir que sin negociar no se llega absolutamente a nada”, ha dicho Díaz, quien se ha mostraba convencida de que “en este país no se volverán a repetir las mayorías absolutas. Eso es bueno para las democracias, no para los partidos”.

María Díaz se ha referido, además, a las alusiones del presidente a Ciudadanos durante algunas de sus intervenciones a lo largo del Debate y que ha interpretado en clave electoral: “Tienen un hueco en su corazón o al menos en su subconsciente. Estamos convencidos de que preferiría otro socio de Gobierno. Es lo que hay, la gente es la que ha decidido que debíamos entendernos”.

Al PP: “Entienden la política como una carrera de ratas”

“¿Qué ha estado haciendo el PP aparte de calumniar, insultar, mentir?” durante la legislatura, se ha preguntado la diputada de Podemos. “¿Qué tienen que decirle a la gente? Ya imagino, que todo está muy mal, el caos universal. Lo de siempre. Es la estrategia política de quien no tiene nada que decir pero no puede callar”.

María Díaz ha tenido durísimas palabras para los ‘populares’ con su presidente, Francisco Núñez, fuera del salón de plenos. “Quizá pueda verlo en diferido”, ha ironizado María Díaz para criticar que el sucesor de Dolores de Cospedal al frente del PP castellano-manchego “solo hable de mayo del año que viene. Se ha confundido de mes. Estamos en octubre y a la espera de que nos diga qué ha hecho su partido en todo este tiempo”.

Se ha referido a la política de privatización sanitaria del PP. “¿Sanidad privada? ¿Para que los amigotes hagan negocio? Pues mire no, en Castilla-La Mancha no. Se ha equivocado de tierra” y ha acusado al Partido Popular de “hacer trampas con titulaciones, con sus cuentas, hasta con sus primarias”.

En una intervención que ha ido subiendo de tono hasta provocar la intervención del presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, que ha pedido retirar del Diario de Sesiones algunas palabras, Díaz ha llegado a decir que el PP “no es un partido sino una casa de apuestas. Entienden la política como una carrera de ratas, un sálvese quien pueda y como un negocio sucio, muy sucio”

Díaz se ha despachado a gusto con los ‘populares’: “Nosotros señores del PP nunca seremos como ustedes y por eso nunca podremos ponernos de acuerdo. Son la furia y el ruido vacío de contenido y lleno de amargura” contraponiendo la actitud de su partido: “Nosotros estamos de paso y hacemos política para el bien común, responsable. Buscamos acuerdos que mejoren la vida cotidiana de la gente normal. Eso es lo que hay que venir a hacer aquí”.