Page exige un reparto autonómico “equitativo y eficaz” del dinero europeo para combatir los efectos de la pandemia

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido un reparto autonómico "equitativo y eficaz" del dinero que la Unión Europea destinará finalmente a los estados miembro para combatir los efectos de la pandemia de coronavirus. Así lo ha reiterado en varias ocasiones durante su comparecencia por quinto domingo consecutivo desde el inicio del estado de alarma y tras la videoconferencia de los presidentes autonómicos con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

En su intervención, García-Page ha puesto en valor que si hace una semana “estábamos temblando” debido a que Europa “nos iba a dejar tirados”, hoy sin embargo “podemos respirar y sabemos que va a haber dinero” para todos aquellos que más están sufriendo las consecuencias de la emergencia sanitaria, como las personas que se han quedado sin empleo. ”Es verdad que luego España lo tendrá que devolver pero esta vez la Unión Europea se ha mojado mucho más que en la anterior crisis, la económica”.

Dicho esto, ha querido dejar claro que ahora el empeño del Gobierno castellanomanchego y el de todas las administraciones es “activar la maquinaria económica en cuanto se levante la barrera sanitaria” para atender a los colectivos más necesitados. Por eso, afirma haber pedido al presidente del Gobierno que ese dinero europeo “lo gestionemos entre todos, con la unidad de todas las regiones, empresarios y sindicatos, entre todos y sin ruido, porque el ruido no hace bien, y el bien no hace ruido”.

"Vamos a pelear por ese reparto igualitario, porque quienes conocen sus hospitales llevan todo el peso de la gestión sanitaria son las comunidades autónomas. Todo eso no puede ir a las costillas de las generaciones futuras y en eso voy a pedir mucha transparencia, de dónde viene el dinero y a quién se reparte", ha avisado.

"A algunos se le van a quitar las ganas de discutir nuestra identidad colectiva"

Al inicio de su intervención, el presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que este final de Semana Santa ha venido definido por el objetivo común de toda España de superar la emergencia sanitaria y combatir el virus. “En España compartimos todo eso y a algunos se le van a quitar las ganas de discutir nuestra identidad colectiva, porque cuando realmente se necesita echar mano de esa identidad como pueblo, con un objetivo colectivo unánime que es que se cure todo el mundo, no hay solución saliendo unas regiones mejor que otras”, ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que al contrario que durante la crisis económica, “cuando cundió el egoísmo”, hoy “impera la unidad”. Ha puesto como ejemplo el hecho de que él mismo siga reuniéndose con los partidos políticos de la comunidad autónoma, ya que “la unidad que están mostrando los ciudadanos no puede verse defraudada por el sectarismo político”.

Se ha referido igualmente a la necesidad de un pacto estatal de reconstrucción del país, que considera “indispensable”. “No sé si será fácil, o si será se llamará pacto de la Moncloa o habrá que darle otro nombre, no sé si todo el mundo será capaz de anteponer los intereses generales a los particulares, pero sí sé que todo el mundo tiene un papel y que el Gobierno no debe distraerse con las críticas; los que estamos al pie de cañón no debemos distraernos con el ruido, y lo importante es que haya consenso científico e institucional”. Ha mostrado así su disposición a auspiciar ese pacto, aunque sea “de mínimos” y siempre que incorpore el blindaje de los servicios públicos esenciales.