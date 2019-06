Pipper, el perro turista, termina su vuelta a España en Toledo, donde solo “el 5%” de hoteles admiten mascotas

Pipper, el perro turista, ha terminado su primera vuelta a España en Toledo tras pasar por un total de 50 destinos y recorrer 22.000 kilómetros para comprobar de primera mano cómo el nivel de integración del sector turístico a las personas que viajan con mascotas.

En el caso de la capital regional, según ha comentado Pablo Muñoz, periodista y creador de ‘Pipper on tour‘, solamente “un 5%” de los hoteles permiten la entrada de mascotas, mientra que la media en España se sitúa “en el 18% ” y en “un 40%” en Europa.

“Para que España sea un país más amigo de las mascotas, más ‘dog friendly’, tenemos mucho que aprender todavía de países como Francia, Italia o Alemania, donde es normal ir a un restaurante o hacer la compra incluso con tu perro. La buena noticia es que en España ya se están moviendo las cosas y que en estas 50 visitas hemos podido comprobar que hay ciudades que están ya muy preparadas para recibir a los turistas con mascotas”, ha señalado Muñoz.

En este sentido, ha destacado como ciudades más ‘dog friendly’ de España a Gijón, Málaga, Burgos o Salamanca. En algunas de estas ciudades, ha apuntado el creador de ‘Pipper on tour’, la tasa de hoteles que admiten mascotas alcanza casi el 30% y, además, señala que hay monumentos abiertos a visitantes con perros educados o transportes como el metro o autobuses en los que puedes subir con tus perros atados y con bozal.

En el caso de Toledo, Muñoz, que ha convocado a los medios en la Posada de la Hermandad, dice que ha podido visitar cuatro exposiciones con Pipper -Antiguos instrumentos de tortura, Templarios y Brujería, aparte de la visita que han realizado en el propio edificio gótico del Casco Histórico. En cambio, no se pueden visitar en la ciudad con mascota grandes monumentos como el Alcázar o la Catedral de Toledo, así como tampoco ha podido viajar con él en autobús urbano, aunque sí puede hacerse en el tren turístico, ha apuntado.

¿Cómo hacer una ciudad más amiga de los perros?

Muñoz ha indicado algunas de las medidas que pueden tener en cuenta los ayuntamientos para favorecer las visitas de turista que viajan con sus animales -10 millones de españoles que quieren viajar con su perro o 20 millones de alemanes, franceses o italianos que también harían turismo en España con su mascota, ha señalado-. Así, subraya que las instituciones tendrían que informar a la hostelería sobre cómo organizar su negocio para poder acoger a clientes con mascotas.

En el caso de Toledo, afirma Muñoz, son los propietarios de los negocios los que deciden si aceptan o no mascotas en sus establecimientos. “Simplemente falta información. La gente piensa que está prohibido o no saben cómo hacerlo. En la medida en la que el ayuntamiento informe al tejido empresarial, igual que se ha hecho en Gijón o Málaga, se pueden distribuir pegatinas en las que pone ‘perros bienvenidos'”, para que los dueños de mascotas sepan de antemano si pueden pasar o no con su animal. “Se puede hacer que este nicho turístico avance y vengan más turistas con perro”, ha agregado.

“Los perros nos vuelven más humanos”

Muñoz, que ha destacado que Pipper es el primer perro que tiene, defiende que “los perros nos vuelven más humanos. Nos acercan a las personas, hacen que salgamos más a la naturaleza, son dinamizadores de las relaciones sociales y, sin embargo, en España todavía es difícil entrar a un restaurante, hospedarte en hoteles o moverte en transporte público”, aún siendo “el segundo país más visitado del mundo y teniendo entre nuestros principales turistas a alemanes, franceses o italianos que están más acostumbrados a hacer su día a día con sus mascotas”.

Una de las cosas “más gratificantes”, dice Muñoz, que ha vivido con Pipper es que, tras la primera vuelta que han hecho a España, algunas ciudades hayan decidido abrir monumentos a turistas con mascotas, como es el caso de Segovia -abriendo un tramo de su muralla o el Museo de Títeres- o Sevilla -el Museo de Carruajes-.

“Va a haber una segunda vuelta a España a partir de septiembre. Vamos a visitar 20 destinos y vamos a volver a ciudades que hayan avanzado y hayan tomado medidas para adaptar sus infraestructuras al turista con mascotas. También vamos a hacer una incursión en Alemania, Francia e Italia para vivir allí el día a día de las personas con perros y poder contarlo a los seguidores. Además, este sábado se anuncia una sorpresa y es que Pipper va a trascender a las redes sociales en nuevo formatos para enseñar a los niños que tener un perro no es un capricho sino una responsabilidad”, ha concluido.