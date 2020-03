"El SESCAM ha realizado una reprogramación para garantizar la atención a la patología urgente"

¿Cómo se puede evitar el contagio? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Juan Camacho, director general de Salud Pública y portavoz oficial de la gestión y seguimiento de la incidencia del coronavirus en Castilla-La Mancha responde a todas las preguntas que cualquier ciudadano se puede estar haciendo en estos momentos.

¿Cuáles son los síntomas a los que hemos de estar atentos y que nos pueden hacer sospechar que estamos contagiados por coronavirus?

Los síntomas más comunes de la enfermedad son tos seca, fiebre y dificultad para respirar. No han de presentarse necesariamente unidos. Es importante recalcar que cualquiera de estos síntomas por separado han de hacernos sospechar que hemos contraído la enfermedad.

Y en el caso de que un ciudadano presente esos síntomas, ¿qué tiene que hacer?

Contactar con los teléfonos que se han puesto a disposición de la ciudadanía. En este caso, si presenta síntomas ha de llamar al 900 232323, donde se le harán una serie de preguntas y en función de las características de su caso se le darán las recomendaciones más oportunas.

En términos generales, quiero recordar que, si se presentan síntomas, es importante que se vigile el propio estado de salud, midiendo la temperatura y extremar las medidas de higiene, pero también evitar el contacto con las personas con las que se convive.

¿Cuáles son las recomendaciones que desde Sanidad se hacen para prevenir el contagio?

Hay una serie de medidas básicas de prevención que es importante recordar e insistir a la ciudadanía de su relevancia. Hay que hacer un lavado de manos frecuente y efectivo; al toser o estornudar, taparse con el codo y no con la mano; usar pañuelos desechables; limpiar las superficies comunes con algún tipo de desinfectante y evitar el contacto con personas que presenten síntomas como los que hemos comentado con anterioridad.

Además, hay que recordar que como medida esencial de contención del contagio los ciudadanos deben quedarse en su domicilio y limitar las salidas en lo imprescindible.

¿Qué medidas tiene que adoptar en su casa una persona que tenga síntomas? ¿Cómo ha de afrontar el aislamiento domiciliario?

Lo primero y fundamental es mantener las medidas básicas de prevención que ya hemos recomendado previamente en cuanto a lavado de manos, toser en el codo y no en la mano, y usar pañuelos desechables. Si a la persona se le recomienda aislamiento domiciliario porque presenta síntomas compatibles con el coronavirus, debemos diferenciar entre entorno más inmediato, que sería la habitación, al resto del domicilio y la relación con los convivientes.

En lo que se refiere a ese entorno más inmediato, en la habitación tiene que disponer de un teléfono para poder contactar; un cubo de pedal para eliminar residuos; si es posible un baño de uso individual, pero si no lo fuera tener la consideración de que ese baño ha de ser tratado con algún desinfectante antes de ser usado por otra persona. Hay que recordar que la habitación en la que se encuentre, preferiblemente sin salir de ella, ha de tener ventilación. Y vuelvo a decir lo primero que comenté en cuanto a la prevención: mantener una exquisita higiene de manos.

Con los demás convivientes que haya en la vivienda, es importante no compartir objetos de uso personal, como pueden ser toallas, cubiertos, ropa de cama, etc. Asimismo se han de extremar las medidas de higiene y mantener una distancia de seguridad de al menos dos metros siempre que sea posible. Estas dos cuestiones son de especial importancia en el caso de que los convivientes pudieran ser grupos de riesgo: personas de edad avanzada o con patologías previas.

En cuanto al cuidado general del domicilio se ha de tener especial cuidado con la limpieza de superficies de uso común, limpiándolo por ejemplo con una solución de lejía al 1%, y en la medida de lo posible usar bayetas desechables. Es importante también secar bien la superficie que se ha limpiado. Los cubiertos y vajilla, si es posible han de limpiarse en lavavajillas a temperaturas altas, y si no, con agua muy caliente y un jabón adecuado.

En cuanto al lavado de la ropa es importante que cuando se quite, tanto la de uso personal como la de cama, no se debe sacudir, se debe meter en una bolsa hermética y lavarlo en lavadora a temperaturas de más de 60 grados.

Se han cerrado escuelas, comercios, la hostelería; se ha recomendado el teletrabajo, si bien hay otros establecimientos que permanecen abiertos ¿Cuál es el objetivo de estas medidas?

Creo que es importante explicar el objetivo de las medidas de cierre. En este caso, responden a dos principios: evitar concentraciones, porque cuanto más cercano sea el contacto, más posibilidades hay de contagio y de multiplicar el número de personas que están expuestas a ese contagio, y evitar la movilidad de los ciudadanos, porque en el caso de que tengamos alguna persona con potencial para transmitir el virus, el trasladarse de un sitio a otro hace que pueda generar nuevos focos alejados del inicial, con lo que tendríamos más posibilidad de contagio en esas nuevas zonas.

¿Por qué unos establecimientos sí y otros no? Básicamente se ha considerado que han de mantenerse abiertos y operativos aquellos que son servicios esenciales para el mantenimiento de la vida normal. Evidentemente, los servicios sanitarios y los comercios de alimentación, tanto humana como para animales de compañía, pero también quiero recordar los establecimientos de telecomunicaciones, para que la ciudadanía se pueda mantener comunicada; los establecimientos que venden artículos de higiene personal y los hoteles, porque hay gente que por cuestiones esenciales tienen que desplazarse, por ejemplo.

¿Cuáles son las recomendaciones de Sanidad en el caso de que el ciudadano quiera acudir a su centro de salud?

La recomendación ha de ser muy clara: si usted tiene algún síntoma compatible con esta enfermedad, no acuda a ningún centro sanitario para ser atendido en su cita programada, ni en Atención Primaria ni en el centro hospitalario. Y en términos generales, al conjunto de la ciudadanía quiero insistirles en que no acudan a su centro sanitario si no es estrictamente necesario.

¿Y el que tiene una cita programada, bien sea en Atención Primaria o en su Hospital, cuál es la situación?

Como he dicho antes, la recomendación es que el paciente que tenga sintomatología no acuda a su cita programada. Sea en Atención Primaria o en el hospital.

Más allá de esto, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha realizado una reprogramación para garantizar la atención a la patología urgente, tanto a la que pudiera surgir relacionada con el coronavirus como con otras patologías habituales.

Por ser más concreto, en Atención Primaria se ha suspendido la actividad programada en Medicina de Familia, de Enfermería y de Pediatría. Se suspenden también las extracciones de muestras analíticas en centros de salud y consultorios locales, así como la actividad de las unidades de apoyo, es decir las unidades de salud bucodental, los fisioterapeutas, los trabajadores sociales y las matronas. Todos estos profesionales van a dar servicios de apoyo, pero no de forma presencial con los pacientes.

En los hospitales, se mantienen las intervenciones quirúrgicas que o no requieren ingreso o no se pueden demorar, como pueden ser ejemplo las patologías neoplásicas. Pero todas las demás, todas las que requieren ingreso, se han suspendido. También se han suspendido las primeras consultas, y se realizarán todas las citas de revisión mediante teleasistencia. Se suspenden también las extracciones para analíticas rutinarias en laboratorio, pero, eso sí, se mantienen todas las demás pruebas diagnósticas de Radiología, Digestivo o Cardiología, siempre y cuando, insistimos, el paciente no presente clínica compatible con coronavirus.

La Junta se ha sumado a la iniciativa en redes sociales #QuédateEnCasa. ¿Por qué es tan importante que la ciudadanía cumpla y no salga de casa hasta que las autoridades así lo dicten?

Todas las medidas están encaminadas a esos dos principios fundamentales que comentaba con anterioridad: evitar concentraciones y evitar la movilidad de las personas, porque evitar ambas cosas reduce y minimiza el riesgo de contacto con personas que tengan potencial capacidad para transmitir el virus.

Se ha dictado una orden relativa a los funerales y los duelos. ¿Qué dicta y por qué han adoptado estas medidas?

A título general lo que se dicta son medidas para evitar el contacto estrecho entre un número importante de personas en una situación de especial emocionalidad, en la que el contacto físico suele ser estrecho. El objetivo es limitar las posibilidades de contagio y de transmisión del virus.

Si vamos al detalle, por regla general no podrán asistir a duelos y funerales aquellas personas que presenten síntomas respiratorios, más aún si han sido contacto de un fallecido con diagnóstico de infección por COVID-19. Además, en el caso de los contactos del finado sin síntomas respiratorios, podrán acudir, pero con una mascarilla quirúrgica.

Asimismo, se establecen algunas recomendaciones para los asistentes, siempre en la línea de extremar las medidas de higiene, pero también evitar concentraciones de más de 10 personas y mantener una distancia mínima de 2 metros y contacto estrecho con el resto de asistentes.

También se incluyen indicaciones para los velatorios y tanatorios, que deben poner a disposición de los asistentes una solución alcohólica desinfectante o hidrogel, agua, jabón y toallas desechables, y han de garantizar que no se reúnen más de 10 personas en cada sala de vela o en las zonas comunes.

Como se puede ver, son en esencia medidas que van destinadas a evitar las concentraciones y la movilidad, pero también a ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de extremar las medidas de higiene.

En el caso de estar enfermo por coronavirus o estar en aislamiento domiciliario, ¿cómo ha de gestionar su baja el ciudadano?

Cuando se produzca su contacto con el sistema sanitario, fundamentalmente por vía telefónica, existen mecanismos internos que se encargarán de emitir el parte de baja sin que el ciudadano tenga que hacer trámite alguno durante su periodo de aislamiento, recogiendo simultáneamente los partes de alta y baja cuando su aislamiento finalice.

Están circulando multitud de bulos sobre la enfermedad, pero también sobre las circunstancias que envuelven el estado de elarma. ¿Qué puede hacer la administración para combatir estas 'fake news'?

Esto nos preocupa mucho, no solo en el caso del coronavirus, sino en general en todo lo que afecta a la salud pública. La recomendación al ciudadano es siempre que solo se informe por canales oficiales o que consulte a su profesional sanitario de referencia.