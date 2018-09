El alcalde de Seseña, segundo candidato para suceder a Cospedal en Castilla-La Mancha

Rodeado de alcaldes, concejales y simpatizantes del PP provincial de Toledo, ha presentado el diputado castellano-manchego y regidor municipal de Seseña, Carlos Velázquez, su candidatura para sustituir a María Dolores de Cospedal al frente de los 'populares' de Castilla-La Mancha. Se trata del segundo candidato a la sucesión que confirma su decisión, solo tres días después de que hiciera lo propio el alcalde de Almansa y presidente del PP de Albacete, Francisco Núñez, que representa en teoría la candidatura 'oficial' de la dirección del partido.

Por ahora, son los dos únicos contrincantes confirmados en el debate sucesorio de Cospedal. La exalcaldesa de Ciudad Real y diputada nacional, Rosa Romero, y el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, aún se lo están pensando. El plazo termina el próximo sábado, 15 de septiembre, a las 14.00 horas. El congreso para la sucesión se celebrará el 7 de octubre en Albacete.

Velázquez, además de alcalde de Seseña, es coordinador general del PP provincial de Toledo (curiosamente, el presidente, José Julián Gregorio, ha avalado al otro candidato) y portavoz adjunto en el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha. Al igual que Núñez, forma parte de la generación más joven de la primera línea del partido. El nuevo candidato ha hablado con todos ellos, y también con María Dolores de Cospedal, aunque no ha entrado en detalles sobre el contenido de esas conversaciones.

Carlos Velázquez saluda a simpatizantes y afiliados del PP

El anuncio de su candidatura lo ha realizado en el barrio toledano de Santa Bárbara, de donde son originarios sus padres, y en el cual se crió. Ha comenzado afirmando que su candidatura procede de una reflexión "tranquila, serena y conjunta" sobre "qué es lo mejor" para el Partido Popular y "lo que esperan y desean sus afiliados". Según ha dicho, Castilla-La Mancha está viviendo un momento crucial ya que por primera vez hay un presidente, en referencia a Emiliano García-Page, que no ganó las elecciones y que ha pactado "con la izquierda extrema radical", en referencia a Podemos, "en contra del interés general de los ciudadanos y por beneficio propio".

Ante ello, ha avisado de que el partido "no puede fallar" y el congreso extraordinario del 7 de octubre será "una extraordinaria oportunidad para crear un partido mucho más fuerte, mucho más unido y que sea capaz de recuperar a todos aquellos afiliados y personas que, por uno u otro motivo, se marcharon" o o dejaron de votarlo.

"Necesitamos un candidato que sea capaz de reunir la ilusión de toda esta gente para gobernar. Hemos pasado una época difícil a nivel nacional pero el impuso del congreso nacional nos ha servido para volver a ilusionarnos. Tenemos que darle la alternativa a todos los afiliados de que se va a hablar de proyectos y de ideas, no de personas".

Objetivo: "descentralizar" la toma de decisiones

Por todo ello ha avanzado que su proyecto busca "descentralizar la toma de decisiones", estar lo más cerca posible a los afiliados de cada municipio y "escuchar más". Preguntado por si hasta ahora la dirección de Cospedal había impedido este tipo de gestión, Velázquez se ha limitado a afirmar que esta última ha sido "la mejor presidenta" pero que esa mayor cercanía fue una de las demandas que se recogieron en el congreso provincial del PP toledano "y es algo generalizado". "Se han hecho bien las cosas pero se pueden hacer mejor".

En cuanto a las diferencias de su candidatura con las de Paco Núñez, el alcalde de Seseña ha precisado que lo mejor de confrontar proyectos es que "podemos sacar lo mejor en beneficio de los ciudadanos". "Esta no es una candidatura contra nadie, solamente algunos del PSOE y Podemos van a intentar buscar enfrentamiento donde no existe. Estamos para hablar de ideas y proyectos". Es más, ha apuntado que "no hay ninguna división" en el partido, que mantiene una "excelente relación" con el otro candidato, pero que "no podemos negar esta alternativa y que fueran unas primarias de verdad".

Carlos Velázquez aún no ha comenzado la recogida de avales para presentar su candidatura, lo hará a partir de hoy mismo, y desconoce si habrá más candidatos o candidatas. De cualquier forma ha puesto como ejemplo el congreso de sucesión de Mariano Rajoy, a partir del cual, con seis candidatos, salió "un partido más unido, más fuerte y con más capacidad para ganar las elecciones". "Yo creo en la libertad, en la democracia externa e interna y esto es bueno para el partido y los ciudadanos, que es lo que nos mueve a todos".