'Tierra', retorno a las raíces para documentar en un 'corto' el problema de la despoblación

“A veces, no es tan importante tener claro hacia dónde vas, sino de dónde vienes. El origen, la cuna, la tierra...”. Con esta idea ha arrancado esta semana el rodaje del cortometraje documental ‘Tierra’ en el municipio conquense de Piqueras del Castillo.

Palmira Escobar (Cuenca, 1980) es la promotora del proyecto. Tras pasar 20 años viviendo y trabajando en Asturias cuenta con un amplio historial filmográfico en el que destaca por visibilizar la lucha contra la violencia machista, la situación de los refugiados saharauis o dignificar la labor de las personas que trabajan en los Servicios de Ayuda a Domicilio.

Ahora, ha puesto la vista en sus propias raíces. “Cada vez que venía al pueblo sentía más el arraigo por la tierra. Era algo que no había sentido nunca. En el pueblo quedan cuatro abueletes que cada año se van a cantarle los mayos a la Virgen, con todo un proceso creativo detrás. Me di cuenta de que hay cosas que no se pueden perder, porque al final los pueblos se están quedando vacíos, toda esta gente va a desaparecer y personalmente quería dejar testimonio de lo que ocurre en mi pueblo”.

El documental tiene también intención de concienciar en torno al fenómeno de la despoblación. “Ahora escuchamos mucho hablar de la ‘España vaciada’ y de hecho decidí volverme a Cuenca a vivir. Me preocupa el hecho de que la gente joven se vaya de aquí. Alguna solución tendremos que encontrar”.

De hecho, la directora de cine y fotógrafa conquense ha decidido predicar con el ejemplo. “Me lié la manta a la cabeza y regresé para vivir y trabajar en Cuenca y mover un poco el tejido audiovisual y cultural. Llego con muchas ganas. A ver qué pasa”.

“Hacer un documental sobre un pueblo es el reflejo de otros tantos de Castilla-La Mancha o de otras regiones”, explica. Su intención es “documentar la vida en el pueblo, las relaciones entre sus habitantes” y, en particular, entre las mujeres. “Ellas son, a fin de cuentas, las que sacan adelante los pueblos”, asegura.

A Piqueras del Castillo en plena Serranía conquense, apenas le quedan medio centenar de habitantes en una provincia que, dice Escobar “tiene un punto cinematográfico importante, una gran cantidad de escenarios, al igual que ocurre con otros lugares de Castilla-La Mancha. Al igual que Teruel, Cuenca existe”, reivindica, y aboga por una provincia que “no es solo un destino turístico” sino un lugar en el que desarrollar iniciativas culturales “que atraigan a la gente joven”. Por eso reclama (también quiere aportar) “ideas frescas”.

El cortometraje documental -en el que no faltarán algunos toques de ficción- quiere ser un retrato intimista de sus gentes, las costumbres y, en definitiva, la vida en un medio rural donde, cada vez más, priman “la soledad y el silencio”, explica la directora. También tirará de ese humor manchego “innato” en su pueblo, dice. “No hay que buscarlo. Las conversaciones son como las del cine de Almodóvar”, bromea.

Palmira Escobar en pleno rodaje

Palmira Escobar cuenta con productora audiovisual propia pero no dispone de financiación para llevar a cabo su proyecto. “Las ayudas de las que me informaron en la Film Commission son pequeñitas y es complicado buscar otras fuentes de financiación”, apunta.

Se define como “mujer orquesta” y se ayudará de “voluntarios” del pueblo para llevarlo a cabo. “Lo que busco es que sea un documental muy fresco dentro de lo dramática que pueda ser la situación. A la problemática del despoblamiento hay que quitarle hierro” y por eso quiere impregnar el documental de un cierto optimismo. “En realidad, la gente del pueblo lo tiene asumido y viven tan contentos”.

‘Tierra’ estará terminado en diciembre y la intención es que la Première, “aunque haya 20 personas”, sea en el pueblo, para buscar después su proyección en Cuenca, Madrid o Asturias, además de buscar presencia en festivales de cine.