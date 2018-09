Agentes medioambientales no participarán en 'Naturama' por no poder acudir con sus uniformes

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha confirmado que no participará este año en la feria de medio ambiente más importante de Castilla-La Mancha, ‘Naturama’, después de que la secretaria general de Agricultura, Juana Velasco, les haya prohibido utilizar el uniforme oficial, que "siempre han vestido, para este evento".

En un escrito, Velasco les deniega el uso del uniforme oficial en Naturama al considerar que "quien participa en el evento es la Asociación, no reconociendo en la misma la representación del colectivo, como así sucede". Por ello, después de cuatro años asistiendo a la misma, los agentes medioambientales no tendrán representación en una Feria en la que los castellano-manchegos se interesan y aprenden del trabajo de los agentes.

Para APAM esta decisión no es más que una “represalia” o “venganza poco profesional”, al haber pedido su cese a la Consejería y haberle otorgado a Velasco este año el premio ‘Amanita Phalloides’ por “representar la desprotección del medio ambiente de la región y elaborar una instrucción “ilegal” de denuncias por delitos al medio ambiente.

Desde la Consejería recuerdan que la normativa de uniformidad del Cuerpo de Agentes Medioambientales no permite el uso de uniforme en actos que no tengan el carácter de oficiales. " En el caso de esta feria a la que esta asociación hace referencia, no es un acto oficial, dado que la Junta de Comunidades no puede acudir a esta feria con stand propio porque ni siquiera ha sido invitada por la Diputación de Cuenca. Ya se les avisó a esta asociación el año pasado que debían usar el uniforme en actos oficiales cuyo objeto sea la promoción del Cuerpo de Agentes Medioambientales, más allá de una asociación como es el caso de APAM".

Según la Consejería si en próximas ediciones se les invita a acudir a la misma feria, el cuerpo de Agentes Medioambientales estará presente con la uniformidad al estar bajo stand oficial con invitación.

"Incumplimiento" de los requerimientos de la Inspección de Trabajo

Sin embargo, los agentes medioambientales han mostrado su preocupación y tachan de “desfachatez” esta negativa, cuando la Consejería "incumple los requerimientos y sentencias de la Inspección de Trabajo en cuanto a la obligación de dotar a los agentes de centros de trabajo con taquillas".

“Al no disponer de centros de trabajo en condiciones, donde poder vestir el uniforme, la mayoría de agentes tienen que salir de sus viviendas ya uniformados, recorriendo en ocasiones varios kilómetros hasta llegar a sus dependencias; incumpliendo por tanto la normativa del uso del uniforme, sin que les importe en este caso limitándose a cumplir el mínimo al que le obliga la Inspección de Trabajo, gracias a las sentencias ganadas por el sindicato CC.OO.”, afirma APAM.

“El poco interés y nulo compromiso que demuestra el consejero Francisco Martínez Arroyo hace que, a diario y casi de forma generalizada, se consientan incumplimientos de la normativa interna de gestión del Cuerpo y a la misma vez se utilice ésta para bloquear una necesidad, que suple a diario esta asociación y que el Consejero no pretende cubrir: la difusión de la labor de los agentes medioambientales”, añaden.

"Ineficaz" gestión

A poco más de seis meses para que acabe la legislatura, APAM considera totalmente “ineficaz” la gestión de la Consejería, a la que “poco” le importan las necesidades del cuerpo de agentes medioambientales y, por tanto, la mejora del servicio que dan dichos funcionarios públicos. Ejemplo de ello es la prevención de riesgos laborales en la seguridad de las intervenciones de los agentes.

“El Consejero no se ha preocupado en solventar los mínimos avances del cuerpo como la adopción de medidas a coste cero o mínimo para la Administración, propuestas por los representantes de los agentes en multitud de ocasiones” concluyen.