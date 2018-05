The Hummingbirds: “Queremos ver y apoyar un cambio en la música”

Soñar conlleva un riesgo muy importante. La realidad se empeñará en recordar a quien lucha por un ideal lo inútil que es su esfuerzo y lo imposible que es conseguir sus propósitos, especialmente cuando se trata de metas que no se basan en la rentabilidad y la mercantilización directa del trabajo, sino en lograr aquellos cambios que benefician el bienestar universal. No obstante, gracias a las personas que sueñan y no se rinden, a pesar de los pesares, la humanidad ha evolucionado, tanto en proteger los derechos humanos como en el trato a la naturaleza y los seres vivos, aunque aún quedan muchos cambios por hacer.

Para quienes tienen la ilusión por lograr un cambio que beneficie a la humanidad en cualquier campo, canciones como 'El cambio que queremos ver ', de The Hummingbirds, son un impulso para seguir adelante cuando todo parezca imposible. La letra dice así: "Tú siempre dices que no estamos bien así. Un cambio quieres ver, un corte de raíz, en esta sociedad que sólo sabe hablar. Lo que hace falta es algo más de humanidad. No dejes de luchar, tú lo conseguirás si confías en ti. Es duro, ya lo sé, mas yo quiero creer que lo podrás hacer: Ser el cambio que queremos ver”.

La banda de rock-alternativo The Hummingbirds acaba de terminar su segunda campaña de crowdfunding habiendo conseguido el objetivo de 1200 euros para financiar su segundo disco: 'Nightwalker'. Con esta nueva producción, los valdepeñeros quieren ver “un cambio en la música” y llevan tres años trabajando para compartir su propuesta artística con el mundo a través de canciones que cuentan historias en las que integran una perspectiva social muy destacada.

El pasado 31 de diciembre de 2017, Pedro Sánchez (cantante y guitarrista) y Pablo Gallego (pianista) acogieron a Compact Cheese en el local de ensayo situado en la sede de la compañía de teatro Lorenzo Medina de Valdepeñas. En esa ocasión, ambos músicos compartieron los detalles de la historia de The Hummingbirds y el planteamiento narrativo que introducen en sus discos. Estos “colibríes” quieren ver, además de un cambio en la música, “un cambio en la sociedad a mejor” que apoyan con sus canciones. Un cambio que, como apunta Pedro Sánchez, “nos haga todos ser más felices”, teniendo en cuenta que “cada uno tendrá su propio cambio en su propia vida”.

Daydreamer y Nightwalker, motores musicales del cambio

Dentro del universo musical y narrativo de The Hummingbirds destacan dos personajes: Daydreamer y Nightwalker. El primero es un personaje que proviene de la imaginación de Pedro Sánchez, ya que las canciones de su primer disco fueron escritas completamente por él. No obstante, Nightwalker es el resultado de un proceso de composición colectivo de todos los integrantes de la banda. Daydreamer es un personaje que "tiene ideales por los que lucha y por los que quiere cantar y transmitirlos a la gente", explica Pedro Sánchez. Mientras, Nightwalker es un personaje que pasea "a lo largo de una semana ayudando a alguien, cada día, en un aspecto distinto".

El primer día, como se ha visto en el videoclip, "ayuda a alguien con problemas con las prisas y el estrés". Se trata de "Opus 1", la primera canción y videoclip de 'Nightwalker':

"La historia con dos personajes surgió después de la primera canción", comenta Pablo Gallego. Tras este "Opus 1" decidieron seguir haciendo las canciones en forma de “opuses” tratando en las siguientes seis canciones una problemática social distinta. Pablo Gallego explica que los temas que tratan los viven "en el día a día". Por ejemplo, 'Opus 3' es una canción que habla sobre "salud mental", en la cual Pedro introduce sus conocimientos de enfermería. Tal y como afirma el estudiante de esta disciplina sanitaria, el "Opus 3" lo empezó "cuando estaba de prácticas en la unidad de salud mental". Luego escribió la letra basándose en su propia experiencia a la vez que se apoyaba en bibliografía. En cuanto al resto de "opuses", ya han publicado, en forma de "lyric vídeo", el "Opus 2" y esperan, gracias al apoyo de su público en la campaña de crowdfunding, poder grabar el resto de canciones durante el verano y presentar el disco pronto.

Cómo afrontar una campaña de crowdfunding

The Hummingbirds es un grupo habituado a utilizar la técnica del crowdfunding para conseguir la financiación de sus proyectos. Pedro Sánchez considera que, a la hora de plantear una campaña, es muy importante "invertir tiempo en pensar las recompensas y poner todo el empeño en que la gente disfrute con lo que se va a hacer". Esa idea se traduce en que el objetivo de la financiación colectiva, en este caso un disco, "no sea un proyecto sólo tuyo, sino que lo quieras compartir con los demás". En ese sentido, los músicos celebran que la gente que rodea a The Hummingbirds les apoyan "hasta el infinito y más allá".

De momento no cobran en los conciertos y se centran en sacar su música "y que la gente disfrute" con lo que hacen, intentando "tocar allá donde sea posible". Pablo Gallego también apoya esa filosofía y recuerda que la música es algo que se hace para los demás: "Es un arte que has creado y quieres compartirlo, porque si no, ¿para qué quieres hacerlo? Es algo que tienes que entragárselo a los demás". Dentro de esa filosofía de compartir la música, Pedro Sánchez también ve "muchos proyectos de micromecenazgo, muchas bandas que están emergiendo" y se alegra de tener "compañeros de viaje" como Psicodeína, o María Vasán, quien les dio la idea para el micromecenazgo. Además, con "compañeros de viaje" comparten escenario en ocasiones disfrutando de la música en directo tanto dentro como fuera del escenario.

El nido de los colibríes

Hablando de escenarios, The Hummingbirds seguramente no existiría sin haber tenido la suerte de crecer en un colegio y en una compañía de teatro que ha determinado su formación, tanto humana como artística. Se trata de la compañía de teatro Lorenzo Medina, con la que han actuado en muchos y variados espectáculos de teatro musical desde que tenían edad para andar y subir al escenario.

Esta compañía nació en 1995 y desde entonces no han dejado de ofrecer a Valdepeñas y la provincia de Ciudad Real espectáculos de una alta calidad técnica, actoral, vocal y musical como Los Miserables, Hairspray o Seussical, entre muchos otros. El último espectáculo que la compañía ha ofrecido al público es José y la asombrosa túnica multicolor.

Pedro Sánchez y Pablo Gallego actúan frecuentemente en la compañía, llegando a interpretar papeles como el de Marius, en el caso de Pedro, en 'Los Miserables', entre muchos otros. Para Pedro Sánchez, "la compañía de teatro Lorenzo Medina es "la cuna donde pusieron los huevos y nacieron los colibríes. Pablo Gallego añade que se conocieron en el seno de la compañía y ensayan en la sala de ensayos del grupo de teatro Lorenzo Medina, donde tienen "las puertas abiertas": "Estamos muy agradecidos por las facilidades que nos dan", afirma. "Este teatro lleva desde antes que yo naciera y ha sido como otra casa, una segunda familia" indica Pablo Gallego.

Esta compañía nació gracias al AMPA del colegio público Lorenzo Medina de Valdepeñas. Con el paso del tiempo, los niños que actuaron haciendo teatro escolar fueron creciendo y saliendo del colegio, separándose así el AMPA de lo que es el grupo de teatro, que sigue manteniendo el nombre del colegio en el que nacieron.