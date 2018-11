La Academia de Cultura Gastronómica formaliza su inscripción en el Registro de Asociaciones

La Academia de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha acaba de formalizar su inscripción en el Registro de Asociaciones de la región. "Se cumple el último trámite legal y necesario para comenzar a trabajar", señala el presidente de la entidad, Antonio Mateos, quien marca como objetivos a corto plazo definir logotipo y página web para "visibilizar la Academia y reforzarla respecto a otras academias hermanas. Será una web lo más innovadora posible", apunta, y espera tenerla en marcha después de Navidades.

Más a medio y largo plazo, se trata de avanzar en la consolidación de la cultura gastronómica de la mano de los distintos agentes sociales de la región "potenciando elementos como la salud, la sostenibilidad o la justicia social". El siguiente paso será mantener encuentros con los interlocutores sociales vinculados a la cultura gastronómica regional y buscar patrocinadores. "No hemos querido hacerlo hasta no estar legalmente constituidos para no dar pasos en falso".

Sin embargo, el presidente ya ha mantenido algunas reuniones en el seno del Foro de las Academias Autonómicas de Gastronomía en el que se ha integrado la castellano-manchega. "Su objetivo es abordar cuestiones que nos interesen especialmente a las academias". Por ejemplo, explica, "se trata de establecer estrategias comunes a la hora de valorar a los restaurantes de los distintos territorios que nos piden desde la Real Academia, la Cofradía de la Buena Mesa o la propia Guía Repsol", o bien "defender fortalezas" de lo gastronómico de forma conjunta.

La 'dualidad' académica en Castilla-La Mancha

Antonio Mateos lo tiene claro cuando le preguntamos si el trámite de inclusión en el Registro de Asociaciones de Castilla-La Mancha despeja las dudas sobre cuál de las dos academias que existen en la región (la Academia de Cultura Gastronómica y la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha) es la 'oficial': "No nos despeja nada porque no había nubarrones. Trabajamos como la única reconocida nacional e internacionalmente".

Se refiere al reconocimiento que les otorga la Real Academia de Gastronomía de España. El mismo que antes tenía la llamada Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha y que le fue retirado por tener "un ritmo de actividad muy lento", según decía el propio Mateos el pasado mes de junio.

"Tenemos el mandato que crear una Academia que funcione. Y lo único que hemos hecho es dar todos los pasos legales que cualquier asociación daría. Trabajamos con tranquilidad y sabiendo que las cuestiones relacionadas con la cultura gastronómica no se cambian de la noche a la mañana".

Lo harán con Carlos Falcó como presidente de honor aunque, reconoce Antonio Mateos. "Lo único que sabemos es que es presidente de una academia anterior y en lo que a mí me consta no ha dimitido. El cargo con nosotros no conlleva nada. Solo el reconocimiento a su labor magnífica".