Castilla-La Mancha tiene ahora dos Academias de Gastronomía, ¿cuál es la oficial?

Castilla-La Mancha cuenta, desde ahora, con dos academias gastronómicas. Y es que la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha ha decidido reactivar su actividad, tan solo un mes después de que fuera presentada la que responde al nombre de Academia de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha.

En un Pleno reciente, celebrado en el Palacio de Benacazón de Toledo, los miembros de la primera impulsaron su agenda y procedieron a la renovación de la Junta Directiva. La Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, fundada en 1995, mantuvo en sus inicios una intensa actividad orientada a la divulgación de la cocina regional y la promoción de los restaurantes, los hosteleros, los bodegueros y los productos de la tierra. Durante los últimos años esta actividad se fue relajando hasta el punto de producirse una escisión tras la marcha de Carlos Falcó, marqués de Griñón, que hasta ahora ejercía de presidente (en realidad no ha llegado a presentar la dimisión).

La retirada de algunos académicos ha impulsado la reactivación de la Academia, dicen sus impulsores. El relevo en la dirección fue aprobado por unanimidad en el último Pleno Extraordinario. El nuevo presidente es José María San Román, conocido empresario toledano y presidente de la Fundación CCM. “Nos une la gastronomía y el amor a Castilla-La Mancha”, aseguró a los académicos. San Román avanzó que “tenderá la mano” a todas las instituciones de la región, incluida la Universidad de Castilla-La Mancha, para “favorecer nuestra gastronomía”.

Además, avanzó que solicitará en breve una reunión con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page para informarle de los intereses de la Academia. ante lo que consideran un "problema suscitado con el grupo de ex académicos encabezados por el marqués de Griñón, cuya intención podría pasar por crear una academia alternativa", en alusión a la recién creada Academia de la Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha.

Los responsables de la institución original confirmaron que la Junta ya ha enviado un escrito confirmando que la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha figura inscrita en el Registro de asociaciones del Gobierno regional desde el 2 de noviembre de 1995. “Queremos dejar claro que no hay dudas sobre la legalidad de la única Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha reconocida como tal”, subrayó San Román.

Además de San Román, que será presidente, integran la Junta Directiva de la Academia Adolfo Muñoz, conocido cocinero y empresario toledano, en calidad de secretario, mientras que el alcarreño Tomás Nieto Taberné seguirá ejerciendo de secretario. Por Albacete, los académicos de número son Andrés Gómez Flores, Antonio Guirado, Fernando Martínez Useros, Juan Ramírez Ludeña y Vicente Sáez; por Ciudad Real, Luis Arroyo, Fátima de la Flor, Ángeles Mañanas, Joaquín Muñoz, Paulino Tévar, María Poveda, Rafael Romero, Miguel Ángel Sánchez de la Morena e Isidoro Villalobos; por Cuenca, José Luis Fernández Peña, Mercedes Torres y Francisco Uribes; por Guadalajara, Juan Antonio Nuevo, Pedro Aguilar, Miguel Lezcano, Tomás Nieto, María González, Javier Sanz y Raúl Conde; y, finalmente, por Toledo, Pedro Carreño, Jesús Cobo, Juan Antonio Díaz Gutiérrez, Antonio Illán, Margarita Madrigal, Félix Rivas, Mar Romero, Adolfo Muñoz y José Mª San Román. Todos ellos son nombres destacados de la cultura, la economía, la gastronomía y el periodismo en las cincos provincias que integran la región.

Los miembros de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha acordaron también intensificar las actividades de esta plataforma, impulsar una página web y presencia en las redes sociales y potenciar iniciativas, en colaboración con ayuntamientos o entidades sociales de la región, que tengan como fin “poner en valor” el patrimonio culinarios y gastronómico de una región considerada una de las despensas de España.

Curiosamente, el propio Carlos Falcó no ha presentado su dimisión de la Academia de Gastronomía recién reactivada. Y así consta incluso en la propia página web de la Real Academia de Gastronomía de España que preside Rafael Ansón y que hace apenas un mes 'apadrinaba' la constitución de la Academia de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha que preside el profesor de la UCLM, Antonio Mateos.

¿Cuál de las dos academias es la 'oficial'? Antonio Mateos, en declaraciones a eldiarioclm.es, se ha remitido a las palabras del propio Rafael Ansón publicadas en la Revista 'Crónica de Economía y Sociedad'.

"En un acto celebrado en Toledo ante notario, ha quedado legalmente constituida la Academia de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha, que presidirá el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha Antonio Mateos Jiménez. Dicha institución nace con el apoyo de la Real Academia de Gastronomía, porque nos llena de satisfacción la puesta en marcha de un proyecto que responde a la situación actual de la gastronomía".

Ansón señala que "esta nueva Academia representará a Castilla-La Mancha en la Real Academia de Gastronomía Española y ante las instituciones gastronómicas internacionales" como proyecto "moderno" que "responde exactamente a lo que es la gastronomía en el siglo XXI que es, como a mí me gusta llamarla una actividad saludable, solidaria, sostenible y satisfactoria”.

Miembros de la Academia de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha

La Academia de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha está compuesta, en su caso, por quince miembros de las cinco provincias de la Comunidad. Posee una participación del 67 % de mujeres, lo que supone que es la Academia gastronómica con mayor representación femenina, y la integran profesores y profesoras de universidad y distintos profesionales (empresarias, periodistas, profesoras de hostelería, nutricionistas, enfermeras, etc.), sin vinculación empresarial con el sector agroalimentario.

Mientras, el cocinero toledano, Adolfo Muñoz, ha comentado a eldiarioclm.es su opinión en todo este asunto. "La Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha data de 1995. Nosotros no nos hemos reunido para abrir una academia, ya la teníamos".

Ha explicado que hasta ahora dependía de la Real Academia Española pero "ellos han montado otra". Adolfo Muñoz dice desconocer "qué es la otra academia. Yo solo admito una y no tengo conocimiento de la otra. No sé si se puede llamar o no academia", concluye, sin querer entrar en más detalles.