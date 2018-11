Trucos para alargar la vida útil de la ropa

Hace unos días volví a sacar la ropa de invierno. Para mi sorpresa descubrí que uno de mis jerséis favoritos ahora estaba viejísimo. ¿Cómo puede ser posible? ¡Si ha estado guardado todo este tiempo! Ya que era un jersey de apenas dos años decidí darle una nueva oportunidad. La solución era mucho más sencilla de lo que esperaba, con un simple aparato logré mejorar su aspecto notablemente.

Os voy a contar los trucos que he empezado a poner en práctica y otros que ya hacía desde hace tiempo para alargar la vida útil de la ropa, ya sea para nosotros o para poner a punto la ropa antes de venderla.

Quitabolitas

Me compré el quitabolitas este año. Lo usé en el jersey que contaba antes y también en el resto de jerséis de lana que tengo. Pasan de parecer jerséis viejos a jerséis casi nuevos. Hay varias marcas y por poco dinero puedes lograr buenos resultados.

Refuerzo de los vaqueros

La entrepierna y la parte de los muslos son las partes donde más se suelen romper mis vaqueros, así que desde hace tiempo pongo un refuerzo en ellos. Es una tela muy finita que apenas se nota cuando los llevas puestos y es muy fácil de colocar, ya que se pega con el calor de la plancha.

Lavanda o laurel

Para evitar que durante el tiempo que tienes almacenada tu ropa las polillas se la coman, pon un poquito de lavanda o laurel en los armarios y así evitarás que la dañen.

Customiza

Cuando era pequeña y se me rompía un pantalón, mi madre le pegaba rodilleras (¡las anteriores generaciones sí que sabían lo que era una vida ecológica!).

Ahora puedes seguir haciendo esto, no hace falta que sea porque se te ha roto una prenda, pero si ya te has cansado de alguna, puedes darle un aire nuevo con parches. También los puedes usar para ocultar alguna mancha que no se quite o un pequeño roto. ¡Además parece que los parches vuelven y están de moda!

Chiara Ferragni y Lovely Pepa

¿Qué os parece? ¿Os animáis a dar un poco más de vida a vuestra ropa? ¿Cuáles son vuestros trucos?