'Los guarrinaldos', villancicos conquenses que denuncian los efectos de las macrogranjas porcinas

La Plataforma 'Serranía Limpia y Viva' de Cuenca, que se opone a la instalación de macrogranjas en esta provincia ha lanzando en estas Navidades sus particulares villancicos que quieren concienciar a los conquenses en particular y al resto de ciudadanos en general sobre los perjuicios que creen que este tipo de explotaciones agrarias intensivas provocan en el medio rural.

Los han bautizado con el nombre de 'Los guarrinaldos' o el 'aguinaldo' que no quieren para sus pueblos. "Ande, ande, ande...No nos engañéis, que en Cuenca no hay tontos como os creéis", comienza uno de los villancicos.

"No queremos amargarles ahora por la Navidad, pero queremos contarles cuál es nuestra 'inocentá'", continúa. Dicen ser "gente de Villalba, de Zarzuela y de Portilla. Gente muy trabajadora, amable y sencilla. Ande, ande, ande, no queremos nada. Solo que no nos engañen con su inocentada".

La cancioncilla denuncia que "nos invaden de cochinos y nos dicen que a callar. Que es muy bueno 'pa' los pueblos, que los quieren repoblar". Eso, dicen, es "cuartos 'pa' vosotros y para nosotros cacas".

Ironizan para llamar "generosa" a la empresa cárnica Incarlopsa con sede en Tarancón (Cuenca), de la que dicen: "Nos quieres regalar con millones de purines y tú te vas a forrar" y en este sentido, recuerdan, "Cuenca puede que sea pobre, pero también en bravía y se niega por derecho a tanta gorrinería. Dejad ya la broma de los Inocentes, y dejad en paz a Cuenca y a sus gentes" porque "ya sabemos el negocio de vender la carne a China. Hay mucho dinero en juego y para nosotros ruina.También les pedimos a los gobernantes, que no nos engañen como a ignorantes".

"Benditas gentes de Cuenca que nos quieran escuchar, les deseamos los serranos una buena Navidad".

"La burra que va a Zarzuela cargadita de milongas"

Otro de los villancicos, una versión del popular 'Hacia Belén va una burra' alude a "la burra que va hacia Zarzuela cargadita de milongas. Quieren que los las creamos, rin, rin...Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité...Y mira que son bien gordas".

Piden "justicia, justicia. Ven acá corriendo porque aquí los pueblos los están fundiendo. No nos digan que no huelen, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé...3.000 gorrinas de cría con 80.000 lechones, yo me remendaba, yo me remendé, perdone usted que me ría".

El vídeo difundido con los 'guarrinaldos' está repleto de imágenes de miembros de la plataforma y vecinos de estos pueblos serranos con sus camisetas rosas y carteles de Stop Macrogranjas en playas, montañas, en ciudades de España y el extranjero... llevando su mensaje hasta "a Bruselas". "Los de Europa nos han dicho que les parece fatal" y, añaden, "como dicen que no huelen rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, y que solucionan todo, se los eche el Page en casa, rin, rin, yo me remendaba...O al que le guste en los morros".