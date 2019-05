Una mujer ha votado acompañada de la policía al estar como vocal su presunto acosador

Una “situación muy desagradable” es la que ha vivido una mujer en la jornada electoral de este 26M al coincidir con su presunto acosador, contra el que tiene emitida una orden de alejamiento, en la mesa electoral donde este último era vocal. Ha sucedido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), precisamente donde también en las elecciones generales del pasado 28 de abril se produjo un hecho muy similar cuando, a la inversa, una mujer componente de una mesa coincidió con su presunto maltratador al acudir este último a votar.

Los hechos los ha hecho públicos el área de la Mujer de Izquierda Unida en esta localidad, manifestando su “profundo rechazo” a las situaciones vividas por estas mujeres, apunta su responsable, Maribel Ramos.

Según ha precisado a eldiarioclm.es, en el caso de hoy, la mujer, al conocer por terceros que su acosador era vocal de la mesa en la que tenía que votar ha acudido al colegio electoral con el documento de la orden de alejamiento. Tras ello, ha sido escoltada por la Policía Local hasta la urna, donde ha ejercido su derecho. “Pese a ello, lo ha pasado muy mal y seguía mal a última hora de la tarde”, insiste Maribel.

“Lamentamos que este tipo de situaciones no estén contempladas en ninguna Ley, pues la víctima debería estar protegida siempre y un derecho esencial, como es el voto, no puede conllevar nunca un menoscabo de la salud psicológica ni física de ninguna víctima. Exigimos al próximo Gobierno que modifique la ley electoral para que víctima y maltratador no pertenezcan al mismo colegio electoral para evitar situaciones como las que estamos denunciando”, ha argumentado.

Concluye que las mujeres que han tenido que pasar por esa situación y “no se han visto amedrentadas” son “un ejemplo de superación y valentía”. “Las redes de sororidad tejidas durante estos últimos años han sido de mucha utilidad, pero todavía queda mucho por hacer para erradicar el terrorismo machista”, ha concluido.