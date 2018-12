En las plataformas contra las macrogranjas “hay una manipulación política evidente y muy grande”

El Ayuntamiento de Mota del Cuervo, en Cuenca, “ya ha tomado medidas para que el número de cerdos en la localidad no supere las 2.000 cabezas”, a través de una ordenanza municipal. Así se ha pronunciado el alcalde de Mota del Cuervo, Alfonso Escudero, después de que este domingo la localidad amaneciese inundada de ‘señales’ con el lema ‘Stop Macrogranjas’, en una iniciativa de protesta auspiciada por la Plataforma Pueblo Sostenible contra un proyecto para instalar una explotación porcina de 2.000 cabezas de cerdos de engorde.

El alcalde recuerda que Mota del Cuervo cuenta con 18 kilómetros cuadrados de término municipal en los que “no hay instalada ninguna granja de cerdos” y que en la tramitación del proyecto, presentado por una pareja de jóvenes que reside en la localidad, “hemos seguido los trámites legales y oportunos que establece la normativa para este tipo de licencia y en este momento se encuentra en curso”.

Se trata, según detalla de un procedimiento “amplio, que lleva su tiempo y como no puede ser de otra manera el Ayuntamiento respeta escrupulosamente el derecho que tiene el promotor a solicitar licencia”.

El Ayuntamiento de Mota del Cuervo todavía no ha decidido si procede o no otorgar la licencia pero sostiene que la Plataforma Pueblo Sostenible “tiene un sesgo político importante que sigue las indicaciones que desde otras instancias se le determinan”. Se refiere a IU-Podemos de los que dice “tienen una amplia presencia” en el municipio.

“En este tipo de plataformas hay una manipulación evidente, muy grande. El Ayuntamiento sigue la pauta marcada desde el minuto uno: sin prisa pero sin pausa, hablar e investigar”, comenta a eldiarioclm.es

“Desde el respeto que me merece que todos los ciudadanos se puedan expresar libremente y plantear sus quejas, este Ayuntamiento respeta la ley y el procedimiento”, insiste, y sobre la consulta ciudadana para la que los vecinos están recogiendo firmas, el alcalde cree que “están en su perfecto derecho” pero asegura que hay “ciertas personas” en la localidad “que pretenden enfrentar a los ciudadanos en posicionamientos que son estrictamente legales”.

“Hay mucha gente que habla, a la que se le pregunta y los distintos informes nos dirán si se concede o no la licencia”. Explica que el proyecto de la granja porcina cuenta con información favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y también el visto bueno “transversal” de varias consejerías de la Junta tras realizarse el estudio de impacto ambiental simplificado, además de disponer de informes geológicos o de inspectores turísticos “que han dicho que a la distancia que está no hay ningún problema”.

Además, recuerda, “el presidente de Castilla-La Mancha y el consejero, que son de mi partido, y que yo respeto, hicieron un decreto por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos que establece clarísimamente la ampliación de la distancia a dos kilómetros”. La granja de Mota del Cuervo estará a 3,6 kilómetros del núcleo urbano.

Sobre las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, en las que aseguró que no se aprobará ninguna explotación que no quieran los ciudadanos –argumento al que se agarra la Plataforma Pueblo Sostenible- el alcalde reconoce que “puede haber ciudadanos a los que no gusten estas instalaciones” y que aunque “el consejero ha podido decir eso en algún momento(…) el ciudadano que ha ejercido un derecho de situar esa granja tiene perfecto derecho a que se le conteste en términos legales y no partidistas, demagógicos y políticos”.

“No estoy a favor ni en contra, sino de seguir los procedimientos establecidos y lo que se tenga que decir que sea con criterios exactos y científicos” y, concluye, “cuando estampe mi firma a favor o en contra lo haré con parámetros legales y con solvencia jurídico-técnica”.