La rentabilidad del sector empresarial subirá un 30 por ciento con la economía circular

Uno de los proyectos medioambientales más importantes de la legislatura castellano-manchega ya ha pasado por su primer trámite en el Ejecutivo regional. El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el anteproyecto de Ley de Economía Circular para su remisión al Consejo Consultivo, que ahora tendrá que emitir dictamen. El objetivo es que sea aprobado antes de que termine la legislatura, es decir, en los dos meses que restan de periodo parlamentario de sesiones. Se trata de una normativa pionera en España que ya ha ido adelantando eldiarioclm.es y que ha resumido el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.

Con esta normativa, ha recordado, Castilla-La Mancha se pondrá “a la vanguardia” del país y de todas las comunidades autónomas en la protección del medio ambiente, transformando los procesos lineales en circulares. Esto significa que se pasará de una forma de enfocar la producción, la utilización y el desecho a un modelo bajo las premisas de reutilización, recogida y reciclado.

Ha puesto como ejemplo actividades que ya se realizan en la región como la reutilización del agua de las depuradoras para regadíos en el Alto Guadiana. De hecho, ha hecho hincapié en que a lo largo de la legislatura se han puesto en práctica iniciativas para fomentar el uso de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, así como estrategias específicas de cambio climático, biorresiduos y uso de la biomasa. “Son enfoques que están presentes en esta ley, esfuerzos ya puestos en práctica por parte del Gobierno”.

Pero fundamentalmente, el consejero ha remarcado que el anteproyecto de ley prevé que en el plazo de un año tras su entrada en vigor se apruebe mediante decreto un sistema de fianzas para aquellas empresas que gestionen residuos peligrosos, para poder hacer frente a los gastos ante posibles vertidos. Esta medida responde al compromiso que adquirió el Gobierno castellano-manchego tras el incendio del vertedero ilegal de neumáticos de Seseña. Las fianzas, ha añadido, se impondrán en función de la peligrosidad de los residuos.

También en el plazo de un año se regulará el tributo por el cual se gravarán los residuos industriales peligrosos y no peligrosos, y los de construcción y demolición de vertederos. Este impuesto no se aplicará a los residuos domésticos, sino tan solo a aquellos generados por empresas que van al vertedero en vez de a su reutilización. Aunque todavía no se han concretado las cifras ni de fianzas ni de tasas, el consejero ha dejado claro que esa recaudación se destinará al cien por cien al fomento de la economía circular.

Proyección económica

Martínez Arroyo ha mostrado su optimismo en cuanto al respaldo y consenso en torno a la futura ley, de la que también ha resaltado su proyección económica. Concretamente, ha adelantado que la economía circular, según estudios recientes, va a suponer un incremento de rentabilidad del 30% por ciento en el sector empresarial”. “Se crearán nuevos nichos de mercado para empresas limpias, nuevas oportunidades de negocio y nuevo empleo vinculado, al mismo tiempo que se consigue un triple beneficio sostenible: protección del medio ambiente, reducción de gases de efecto invernadero y lucha contra el cambio climático”.

Otro dato que ha querido destacar es que mientras el objetivo marcado por la Unión Europea es que en 2030 se recicle al menos el 70% de los envases para una economía sostenible, en Castilla-La Mancha ya se ha cumplido este mínimo: 80% en plásticos, 75% en papel y 88% en metales. Y en el futuro, con la aplicación de la nueva normativa, la región se implicará al cien por cien en su reutilización.

“Es un paso importante para mejorar la regulación de un sector complicado”, ha señalado, concluyendo con la previsión de que en todas las líneas de ayudas públicas de la Junta ya se está dando prioridad a proyectos con enfoque de economía circular. “La maquinaria de la Administración ya se está adaptando”.