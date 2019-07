Los vecinos de Almadén seguirán manifestándose "por una sanidad digna" en la comarca

Mientras que el Gobierno niega recortes en materia sanitaria en la localidad, la plataforma integrada por ciudadanos afectados denuncia la falta de servicios "Falta medicación en urgencias, alguna de ellas vital y no tenemos radiología 24 horas y estamos a 100 kilómetros de un hospital de referencia", explica la Plataforma La Junta asegura que h ay una plaza vacante que no se cubre, "ningún médico quiere ir y no somos capaces de cubrir esa plaza", ha insistido la portavoz