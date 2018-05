"La vivienda del duque en el Infantado va contra el funcionamiento del edificio y los sentimientos de las personas"

Los museos de Castilla-La Mancha gestionados por el Gobierno regional han recibido hasta el mes de abril 166.896 visitas. En todo 2017 fueron 421.271 los visitantes. Son datos que ofrece el departamento de Cultura coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Museos, el 18 de mayo, con actividades que se prolongan a lo largo de toda la semana.

La Junta saca pecho al afirmar que, desde que se iniciase la legislatura, se ha producido un incremento del ocho por ciento en el número de visitantes con respecto a lo que ocurrió en los cuatro años de Gobierno de los 'populares'. Queda un año de la vigente legislatura y en una entrevista, el viceconsejero de Cultura, Jesús Carrascosa, detalla algunos de los retos que aún quedan por delante a su departamento.

¿Castilla-La Mancha tiene mucho que celebrar en 2018 por el Día de los Museos?

Yo creo que sí porque tenemos grandes museos en todas las provincias y días como este son importantes para que tomemos conciencia de que existen. A lo mejor conocemos el de nuestra ciudad pero no sabemos que tenemos una Red de Museos extraordinaria.

Este año la celebración gira en torno a museos hiperconectados. ¿Cómo estamos en cuanto a digitalización de fondos, incorporación de elementos multimedia en las exposiciones, idiomas o presencia en redes sociales?

Tengo que reconocer que no es lo mejor que hacemos en nuestros museos. Eso va a cambiar antes de que llegue el verano porque tenemos una serie de iniciativas en marcha. Es cierto que los museos más recientes, como el Paleontológico de Cuenca incorporan ya todas las nuevas tecnologías pero no podemos ser autocomplacientes.

Vamos a poner en marcha una web de cultura, con especial incidencia en museos que presentaremos durante el mes de junio. Los trabajos de digitalización de los archivos van estupendamente, de hecho, ya se hacen muchas exposiciones digitales.

El trabajo de inventariado digital en los museos va más lento por la complejidad obvia pero también estamos trabajando en ello. Y luego vamos a poner en marcha nuestras propias redes en Instagram , Facebook, Twitter… Hemos de utilizar los medios que usa todo el mundo, sobre todo la gente joven.

Además es que en este Día Mundial de los Museos se pide trabajar en nuevos enfoques y públicos, entre ellos los jóvenes

El público joven es básico y hasta ahora creo que ha habido muchos fallos. En los centros educativos debería insistirse más, aunque se hace, hay que prepararlos para ver arte contemporáneo para que entiendan el lenguaje que se les presenta. También hay que utilizar las ‘armas’ que tienen ellos para comunicarse: las redes sociales. Hay que captarles porque son el futuro de los museos.

Las colecciones tienen que estar subidas a la web porque mucha gente hace visitas virtuales. Lo que pasa es que es caro, costoso y necesitas muchos recursos humanos. En tiempos de crisis vamos más lentos pero tenemos directores y trabajadores magníficos y va a salir adelante.

Museo del Quijote, en Ciudad Real Foto: JCCM

El presidente García-Page anunció la creación de una institución de ámbito regional de índole cultural en cada provincia. No sé si se trabaja ya en ello y si entre sus áreas de actuación se encuentran los museos

Sí, tiene que ver. La idea es que haya un referente en cada provincia. En Ciudad Real anunció el Centro Regional de Folklore y se está trabajando en ello. Se está elaborando el proyecto arquitectónico y también el museográfico. En Guadalajara estará el Centro regional de Fotografía y en Cuenca y Toledo estará la Colección Roberto Polo. Nos falta el proyecto de Albacete pero eso será el presidente quien lo anuncie.

En Albacete se anunció durante la legislatura de Dolores de Cospedal la puesta en marcha del Museo de Arte Realista. ¿Definitivamente no siguen adelante con esa idea?

Pues yo creo que ese proyecto fue peor que el del Museo Paleontológico que se hizo con prisas. En el caso del Museo Realista es que no solo no se hizo nada sino que se anunció con prisas. Como todo el mundo sabe los museos necesita infraestructuras, colecciones…No existían y además es muy difícil conseguirlas. ¿Quién había donado o prestado obra? ¿Dónde tenemos en Castilla-La Mancha arte realista de calidad como para poderlo exponer?

No han retomado conversaciones con Antonio López entonces….

No, y comprar obras de ese tipo en este momento no está al alcance de ninguna administración. Creo que ese museo carecía de base sólida. Yo no he visto en ningún sitio un acuerdo con los pintores, que se haya firmado un convenio, un proyecto museológico…Creo que vendieron buenas intenciones más que otra cosa.

¿Qué papel podría jugar la futura Ley de Mecenazgo respecto a los Museos?

Me parece que puede ser una herramienta básica de trabajo porque puede animar a muchos mecenas, que es de lo que se trata, a aportar ayudas para las grandes exposiciones, para el mantenimiento de los museos o realizar donaciones de obras.

Y también cuando hablamos de la Ley de Mecenazgo siempre pensamos en los grandes inversores pero está todo el micromecenazgo, el mecenazgo popular que puede hacer una labor extraordinaria porque con pequeñas cantidades se ayuda a rehabilitar un cuadro, a pagar una exposición…No hay que olvidar que en la ley estatal de incentivos, de cada 100 euros, los primeros 70 te los devuelven en la declaración de la renta. Sobre eso, si se aprueba la ley en Castilla-La Mancha nosotros vamos a incrementarlo en un 15% en el tramo autonómico.

El edificio más emblemático de Guadalajara es el palacio del Infantado para el que su departamento ha diseñado un Plan Museológico. ¿Cuáles son las claves de ese plan?

Lo más importante del proyecto para nosotros es ocupar todo el espacio - ahora lo hace en una parte muy pequeña- con lo cual va a aumentar exponencialmente las obras expuestas al público. Tendremos también más espacio para exposiciones temporales con lo cual podremos promocionar más el museo, por esa llamada de atención que supone cada nueva exposición.

Creo que es básico para el que museo siga siendo referente cultural en Guadalajara y en la región. Es una pena que ahora esté cerrado. Sé que la gente está protestando. Nos hemos reunido con la Plataforma Abraza Tu Infantado pero hay algo básico: lo primero es la seguridad de las personas. Ante un informe del Ministerio de Cultura y de los técnicos especialistas sería una inconsciencia no cerrarlo. Luego ya veremos qué parte se puede usar, pero con calma.

Si luego se quiere decir que el proyecto vaya más rápido, eso lo entiendo. Que presionemos para ello, lo entiendo. Pero que se juegue demagógicamente, es una inconsciencia. Nosotros no vamos a poner en riesgo la seguridad de nadie.

¿Condicionaría la vivienda del duque, que todavía no está descartada, el desarrollo del proyecto museológico?

Si eso fuese así afectaría al Plan Director pero está por ver que vaya a ser así con toda la ciudadanía, los especialistas de museos y la propia normativa en contra. Tienen que pasar muchas cosas. La licencia municipal de obras está denegada.

Es cierto que existe una sentencia judicial que hay que respetar pero a ver cómo se puede cumplir algo que va en contra del funcionamiento del edificio y de los sentimientos de las personas pero ese es otro momento procesal.

¿Se personarán contra el recurso que ha interpuesto el Ministerio de Cultura disconforme con que el Ayuntamiento de Guadalajara no le haya otorgado licencia de obras?

Lo están estudiando nuestros servicios jurídicos. Lo que pasa es que si ya se ha personado el Ayuntamiento, y si es un tema entre el Consistorio y el Ministerio…Hay que ser muy rigurosos en los planteamientos. Pero los servicios jurídicos tienen la palabra.

Se ha anunciado que las obras empezarán previsiblemente este mismo mes… ¿Qué salida se le va a dar al Museo Provincial de Guadalajara que tiene su sede en el Infantado? ¿Las obras allí depositadas van a moverse?

Las obras del museo no se moverán. Para las actividades como conferencias, ciclos de conciertos…está la Biblioteca, los centros educativos y otros espacios. No barajamos sacar piezas excepto en caso de que nos pidiesen alguna para una exposición. Hay que dejar trabajar a los técnicos, que miren exactamente el estado del edificio y en función de eso tomaremos decisiones. A lo mejor solo está afectada una parte. Lo que está claro es que donde han hecho catas hay aluminosis.

El Ayuntamiento de Cuenca debería ser "mas diligente"

Hace un año, dijo usted que confiaba en que la remodelación y ampliación del Museo Provincial de Cuenca pudiera llevarse a cabo “pronto”. ¿Se ha avanzado?

Estamos a veces desconcertados por una parte, por otra frustrados…Hemos hecho todas las cosas que teníamos que hacer. Hay problemas entre el Ayuntamiento de Cuenca y por lo visto alguno de los inmuebles que debe tener alguna persona a la que hay que sacar…Está bloqueado. En el propio Ministerio están nerviosos porque está el presupuesto y están paralizadas las obras por un edificio que está en parte en ruinas y amenazando caerse.

Creo que deberíamos ser todos más diligentes, entre ellos el Ayuntamiento porque la pelota está en un tejado. Y no es una cuestión que tenga que ver con que sean de otro partido, es que es la realidad. Si no despejan la incógnita no podremos resolver la ecuación: no podremos hacer las obras y es una lástima porque es una infraestructura cultural básica en todo el tramo alto de Cuenca.

Museo de Santa Cruz, en Toledo Foto: JCCM

Toledo y los "debates abiertos" sobre sus espacios museísticos

En Toledo, hablamos de fases distintas para la remodelación del Complejo Santa Cruz-Santa Fe…

Claro, es un proceso complejo, tanto que no sé cuántos años se lleva hablando de ello en Toledo y además difícil de solucionar en una legislatura con tantas dificultades económicas como las que nos hemos encontrado. Pero va bien encaminado.

Al Museo de Santa Fe va a venir la Colección Polo. Estamos haciendo las obras de adecuación y estará abierta al público a finales de año o principios del siguiente. Tenemos una segunda fase que es el Museo Santa Cruz propiamente dicho, que ya está muy adelantado el plan director. Lo que remataría la infraestructura para quedar como un icono en España es la parte del Miradero, donde estaban los fondos de la Biblioteca Regional.

Un edificio tan majestuoso, bonito y con tanto interés histórico no puede estar cerrado para la ciudad. El Ministerio de Cultura lo ha comprendido bien y ya se están haciendo los proyectos para incorporarlo como parte museística del Santa Cruz. Nosotros ya estamos retirando los libros para facilitar las obras.

Solo hay un 10% de las obras a la vista del total de fondos del Museo. En Toledo, el descubrimiento de la estatua de un efebo romano puso de manifiesto que aún queda mucho por saber del mundo romano en la ciudad. ¿Se plantean que esta época histórica tenga más presencia museística?

Es verdad que si haces un museo provincial tiene que hacer un recorrido por toda la historia de Toledo. Sería absurdo no incluirla pero eso se verá más adelante y se abrirá un debate al público, ha habido muchas ideas, y seguro que enriquecerán el proyecto.

En 2016 se cumplieron diez años desde que el entonces presidente Barreda anunciase que en Vega Baja habría un parque arqueológico musealizado. ¿En algún momento su departamento se ha planteado retomar el proyecto?

No era una de nuestras prioridades porque los museos y bibliotecas sufrieron los avatares de la crisis y de una gestión mala en los cuatro años de la anterior legislatura. La Vega Baja es también un debate abierto en Toledo y…bueno, hay iniciativas ciudadanas e institucionales que se están valorando. En su momento se le dará solución. Lo prioritario era cerrar las heridas de estas infraestructuras ya abiertas y que se estaban desangrando.

¿Cómo puede afectar la puesta en marcha de Puy du Fou en Toledo a los museos toledanos?

Siempre es positivo que venga más gente, dentro de que la ciudad sea sostenible y no sea un exceso. Seguro que aumentan las visitas pero que habrá que estar a la altura con las propuestas expositivas.

Con el Museo de Arte Contemporáneo ya vamos a dar un salto muy grande en esa línea. Para la región el turismo cultural, que suele tener poder económico, va a ser extraordinario.

Según los promotores del parque será sobre todo turismo familiar el que reciban. ¿Se están planteando algún tipo de estrategia de sinergias? Lo digo porque los museos tendrán más visitas siempre que haya oferta para todos los públicos…

En todos los museos ya se están haciendo muchas actividades familiares. Es verdad que son muy para los ciudadanos locales porque son una prioridad, pero conforme veamos cómo se orienta el turismo -tendremos que hacer estudios que lo valoren- tendremos que incorporar actividades. Seríamos bastante incompetentes si no aprovechamos esa cantidad de turismo. No todo el mundo se va a estar todo el tiempo en Puy du Fou.

¿Más profesionales para los museos?

Al inicio de la legislatura, el PSOE propuso en su programa de Gobierno la elaboración de un Libro Blanco de la Cultura de Castilla-La Mancha que incluyese un diagnóstico sobre sus profesionales. ¿Se ha realizado ese diagnóstico? Y en particular, ¿que refleja sobre quienes trabajan en los museos?

Lo que hicimos en primer lugar es elaborar el Plan Estratégico de Cultura en el que trabajaron 100 personas. Creo que lo del Libro Blanco era menos trascendental que tener una hoja de ruta. Una de las cosas cuando echamos en falta fue la inexistencia de datos sobre el sector. Se puso en marcha el Observatorio de Políticas Culturales para conseguirlos. Hay en marcha dos estudios que nos van a dar esa información. Espero que estén terminados a final de verano. Veremos entonces cuáles son las infraestructuras, los profesionales, cuál es la aportación al PIB…Un mapa del sector cultural de la región.

¿Y quizá plantear contratación de más profesionales en el sector?

Sería importantísimo. Es de las cosas que se tienen contempladas. Se abrieron las bolsas de trabajo que estaban cerradas…Antes cuando hablaba de las prioridades, me refería a mi sector pero si hablamos del conjunto había urgencias grandísimas como la Dependencia, la Sanidad y la Educación. El esfuerzo para contratar a los profesionales que fueron despedidos fue grandísimo.

En bibliotecas y museos lo que se hizo fue reincorporar a interinos que se habían ideo a la calle. Aunque son necesarios muchos más, la urgencia eran 6.000 0 7.000 profesionales que no estaban y que tocan algo tan básico como la salud o la educación, hemos tenido que acomodarnos a esas urgencias. Pero vendrán. El Gobierno regional es sensible, poco a poco.