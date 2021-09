Agresión mafiosa a la subdirectora de la cárcel de Villena la víspera de su declaración contra tres funcionarios que maltrataron a un interno

En el mundo penitenciario no se recordaba un hecho tan grave desde los tiempos de las campañas de ETA contra los funcionarios de prisiones. La subdirectora de seguridad de la prisión de Alicante II ha sufrido este lunes una agresión a manos de entre cinco y seis encapuchados a la puerta de su domicilio, justo el día antes de que declarara en el marco de una delicada investigación interna de Instituciones Penitenciarias. "Mañana, calladita", le dijeron mientras tres de los agresores la sujetaban por detrás y otro le propinaba dos fuertes golpes en la cara. La funcionaria no se ha callado y ha declarado este martes pese a las graves amenazas.

La mujer custodiaba las cintas de las cámaras de videovigilancia que captaron unos hechos denunciados por el colectivo de funcionarios de prisiones 'Tu abandono me puede matar'. El pasado 16 de agosto, según denunció el sindicato en un comunicado, un interno con una enfermedad mental habría agredido a varios funcionarios, "a quienes muele a palos, patadas y puñetazos". Los funcionarios de la prisión supuestamente agredidos acabaron en el hospital "con lesiones diversas en ojo, frente, pómulos y antebrazos al intentar protegerse de los golpes".

Instituciones Penitenciarias denunció la supuesta agresión en el juzgado de guardia pero, al comprobar los videos de las cámaras de videovigilancia, el relato de los hechos de 'Tu abandono me puede matar' se reveló completamente falso. Las imágenes muestran una "brutal paliza" de tres funcionarios al preso, según fuentes de la investigación. Al comprobar la realidad de los hechos, las pesquisas se reorientaron y el preso agredido fue trasladado a otro centro penitenciario en Madrid.

La subdirectora de seguridad de la prisión custodió las imágenes, siguiendo el protocolo oficial. La mujer recibió mensajes amenazantes, según informó el diario Levante-EMV, en un grupo de de whatsapp de 'Tu abandono me puede matar'. La mujer, en comisión de servicios en Alicante tras haber trabajado en Galicia, había entrado en contacto con el colectivo en su destino anterior. “Nos ha dicho Marcial [el coordinador de la plataforma en Galicia se llama Marcial González] que no coges el teléfono. Ya vemos que te has posicionado y de qué lado, así que no tendremos miramientos contigo. Vamos a por tu director y, si tenemos que llevarte por delante, lo haremos. Te vamos a joder la vida por perra", reza uno de los mensajes, enviado el 24 de agosto.

La mujer recibió otro SMS, el pasado 26 de agosto, con el mismo tono mafioso: “Te aviso de parte de Marcial. Habla con él. Tu director te está utilizando, él está muerto y a ti te queda mucha carrera profesional y nosotros te podemos ayudar. Haz como el resto de subdirectores y limítate a seguir instrucciones. Sabemos que tenéis imágenes, bórralas o atente a las consecuencias". El mensaje alude al director de la cárcel de Villena, Feliciano Crego, del que pide su dimisión.

El pasado 3 de septiembre, la funcionaria sufrió, en la prisión, el robo del teléfono móvil en el que estaban almacenados los mensajes, aunque ya había dado parte de su contenido a sus superiores y, además, la Guardia Civil puede recuperar el contenido sin dificultad, según informa el diario Levante-EMV.

El colectivo, que se define como la "asociación mayoritaria de trabajadores penitenciarios", tiende a exagerar las denuncias sobre agresiones en las cárceles por parte de los internos y ha encontrado en algunas televisiones una plataforma ideal para amplificar su versión de los hechos, según apuntan fuentes sindicales consultadas por este diario. El comunicado sobre la supuesta agresión del 16 de agosto tilda al centro penitenciario de Alicante II como la "prisión más peligrosa de España". Sin embargo, 'Tu abandono me puede matar' en ningún caso se refiere al hecho de que la cárcel de Villena, al igual que el resto de centros valencianos, carece de una atención psiquiátrica digna de tal nombre, tal como revela un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión del que informó este diario.

La víspera de su declaración en el marco de la investigación interna, en la que también declaran los presuntos agresores del preso y un jefe de servicio, la subdirectora de la cárcel sufrió la brutal agresión en su domicilio. El ataque ha causado consternación en el ámbito de Instituciones Penitenciarias. Desde los tiempos de ETA, no se recordaba un episodio tan grave. Lejos de arredrarse, la funcionaria ha declarado en el marco de la investigación interna.

Los tres funcionarios implicados en la supuesta agresión al preso permanecen de baja desde el 16 de agosto. A raíz de la agresión, la subdirectora de la prisión de Villena denunció los hechos ante la Guardia Civil, que abrió una investigación. Las pesquisas, según fuentes del Instituto Armado, podrían unirse a las diligencias abiertas por la agresión dentro de la cárcel.

La asociación 'Tu abandono me puede matar' ha anunciado en un comunicado acciones legales contra los medios que han informado sobre el ataque a la funcionaria. Sin nombrarla explícitamente, el comunicado condena "cualquier hecho o acto violento frente a funcionarios, internos y cualquier otra persona". La asociación también reitera su apoyo a los funcionarios de la cárcel de Villena "que han visto su honor desprestigiado y que están injustamente señalados por estos hechos".

ACAIP-UGT pide que se persiga a los "instigadores" del ataque

La secretaría general de Instituciones Penitenciarias (IIPP) ha condenado el "brutal ataque" sufrido por la subdirectora de seguridad del centro penitenciario Alicante II. El máximo responsable de IIPP, Ángel Luis Ortiz, nada más conocer la agresión, se puso en contacto con ella para interesarse por su estado y mostrarle su apoyo incondicional y el de toda la administración penitenciaria. Ortiz puso también a su disposición todas las herramientas legales necesarias para esclarecer los hechos y detener a los agresores.

La agrupación sindical ACAIP-UGT también ha condenado en un comunicado la agresión. "Confiamos en que se esclarezca lo sucedido y se actúe con contundencia contra estos delincuentes responsables de esta acción", señala. ACAIP-UGT, sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones, ha ofrecido sus servicios a la mujer agredida y ha pedido que caiga "todo el peso de la justicia" contra los "instigadores de esta deleznable acción".

El jurista Javier Vilalta, director de la asociación Àmbit, tilda el ataque de "acto deleznable". "Es la punta del iceberg de una realidad que la administración no quiere ver, vivimos en un Estado democrático y estas situaciones no se pueden permitir", declara a elDiario.es. "Este caso denota la carencia de recursos humanos cualificados y la falta de un protocolo de crisis en un brote de una persona con problemas de salud mental", abunda Villata, quien forma parte del Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión. "Las prisiones necesitan más ojos y más observadores para evitar estas situaciones que espero que sean aisladas", agrega.