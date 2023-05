La alcaldesa socialista de Castelló renuncia y no pasará a la oposición, mientras la candidata en Alicante sí se quedará

La candidata del PSPV-PSOE a la Alcaldía de Castelló, Amparo Marco, ha asegurado que no tomará posesión del acta de concejal y, por tanto, no estará en la oposición del Ayuntamiento porque “es una etapa que ya se ha cerrado”.

Así se ha pronunciado en declaraciones a Onda Cero la que ha sido alcaldesa de Castelló durante los últimos ocho años. Marco ha subrayado que estará “donde el partido le diga que tenga que estar y donde pueda ayudar mejor a la ciudadanía”. “Creo que no es el momento del Ayuntamiento”, ha añadido.

Marco ha tomado esta decisión después de que los resultados electorales de ayer hayan provocado que tenga que dejar de gobernar el consistorio y que no se pueda reeditar el acuerdo de gobierno de la última legislatura entre PSPV, Compromís y Podem-EU, ya que los socialistas han perdido un concejal y Podem-EU se ha quedado sin representantes.

Marco llegó a la alcaldía de Castelló en 2015 obteniendo siete concejales y tras alcanzar un acuerdo con Compromís y con el voto a favor de Castelló en Moviment. En 2019, después de cuatro años al frente del consistorio castellonense, decidió presentarse a la reelección y consiguió la victoria con el 35 por ciento de los votos y 10 concejales, hecho que le facilitó mantener la alcaldía.

Alicante

Por su parte la candidata del PSPV a la alcaldía de Alicante, Ana Barceló, ha afirmado que trabajarán desde la oposición y ha asegurado que ella liderará a los socialistas en la ciudad. “Ana Barceló se queda en Alicante, en el Ayuntamiento, en la oposición, luchando por Alicante, trabajando por Alicante”, ha asegurado.

“No me voy a mover de aquí, me apasiona Alicante, creo que tiene muchas oportunidades y sigo pensando que las ha perdido, pero los electores han tomado una decisión y la acatamos. Me voy a quedar al frente de esa oposición para seguir defendiendo los intereses generales de la ciudad de Alicante. Creo que el proyecto del PSOE era un proyecto bueno para la ciudad. Seguiremos defendiéndolo y, desde la oposición, fiscalizando al grupo popular”, ha sostenido.