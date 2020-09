Aitana Mas, presidenta de la comisión sobre la DANA: “No podemos cometer el error de creer que con el cemento lo vamos a arreglar todo”

En febrero de este año echaba a andar la comisión especial promovida por todos los grupos de las Corts, a excepción de Vox, para hallar respuesta a los errores que llevaron a la Vega Baja a inundarse hace ahora doce meses. Al frente del órgano está desde entonces la joven diputada Aitana Mas (Crevillent, 1990).

¿Qué balance hace del rodaje de la comisión nueve meses en los que han pasado alcaldes y aún están pendientes la Confederación Hidrográfica del Segura y los regantes?

El balance de momento es moderadamente satisfactorio. Hemos podido iniciar la comisión que era una de las cuestiones que, aunque parezca sencilla, era complicada por el tema COVID el cual nos afectó en el inicio de la misma. Ahora estamos intentando coger carrerilla para poder terminar las comparecencias dentro de un tiempo prudente. Este primer inicio lo hemos hecho con alcaldes y alcaldesas. Todavía faltan seis y ha sido positivo porque han podido contar su experiencia y poder aportar su granito de arena a la prevención de cara al futuro que es lo que está precisamente buscando la comisión.

¿Se va a poder cumplir el compromiso inicial de no extender la comisión más de 12 meses?

Pues en eso estamos. Uno de los hándicaps del plan de trabajo era que al comprometernos a no hacer una criba de lo que aportaba cada uno de los grupos íbamos a tener un número elevado de comparecientes. Nos tocaría unas tres comisiones por mes para poder cumplir con los 12 meses con las comparecencias terminadas. Estaríamos hablando del mes de marzo y nos daríamos un mes, mes y medio para poder aprobarlo. En definitiva, nos pasaríamos quizás un par de meses de la fecha prevista, pero creo que es entendible.

Las conclusiones de la comisión, ¿tendrán recorrido?

Queremos que el dictamen sea provechoso y que sirva de alguna manera de radiografía de lo que ha pasado, de los errores, pero también una radiografía de las aportaciones que nos vayan a hacer los expertos, así como de los regantes, agricultores, asociaciones medioambientales y por supuesto los alcaldes y alcaldesas. Ese dictamen y sus propuestas debe ser un complemento a esas medidas que se están tomando ya como el plan Vega Renhace o cualquier otra reparación de infraestructuras. En definitiva, no queremos culpabilizar a nadie, sino cómo podemos prever una catástrofe como ésta o de qué manera mitigar sus efectos.

Una catástrofe que podría repetirse con mayor frecuencia e intensidad, según los expertos, a raíz de unos veranos cada vez más largos, con clima más extremo. Y todo en una comarca con un suelo inundable y un desarrollo urbanístico que no ayuda.

Si echamos la vista atrás, tuvimos la DANA hace un año y después vivimos el temporal Gloria cinco meses después y que por suerte no afectó a la misma zona, pero sí a otras; y luego hemos tenido un confinamiento con lluvias frecuentes cuando aquí por esas fechas no llueve tanto. En mi opinión, no podemos cometer el error que con el cemento y el hormigón lo vamos a arreglar todo. Es una cuestión que va a depender de la ordenación del territorio, de la planificación hídrica, de algo sencillo como limpiar los cauces y de una mayor coordinación con la Confederación Hidrográfica del Segura.

Un partido negacionista del cambio climático, como Vox, finalmente fue el único grupo que no apoyó la constitución de esta comisión, que sí ha contado con el respaldo del resto de grupos.

La comisión, aunque fue propuesta de Compromís, el resto de partidos estaban por la labor y creo que fue importante el aunar todas esas voces en un plan de trabajo para estar cómodos. Desde el principio dijimos que no queríamos una comisión en la que solo se escucharan voces del Botanico, sino de todos. Buscábamos propiciar esa unidad y no esperábamos que Vox se sumara.

En la Vega Baja lleva años calando el discurso de que Valencia no invierte en esta comarca. ¿En este año postdana cree que el Consell ha logrado revertir esa imagen negativa o sigue igual?

Es cierto que en la Vega Baja hay un sentimiento mayoritario de alejamiento o falta de sensibilidad con respecto a las instituciones de Valencia. Creo que, poco a poco, en los últimos dos o tres años se ha visto incrementado las dotaciones presupuestarias de cara a las comarcas alicantinas, lo cual ha favorecido un acercamiento y calmar ese recelo. Esto y una mayor presencialidad de las autoridades hace que disminuya ese sentimiento de falta de atención.

Pese a contar el gobierno valenciano con un presupuesto cercano a los 100 millones de euros para la comarca en concepto de ayudas, nos hemos encontrado con pequeñas empresas a las que se les ha denegado cualquier ayuda de Valencia. ¿Qué tiene que decir?

Tengo entendido que la partida de ayudas de seis millones de euros a pequeñas empresas sigue estando abierta. Me imagino que será una cuestión de requisitos y estaría dispuesta a tener una reunión para trasladar las necesidades que tienen los empresarios de la Vega Baja.

Este viernes, su compañero de partido y portavoz en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, ha insistido en denunciar las nulas ayudas del gobierno provincial a los pueblos afectados por la DANA habiendo tenido un año de tiempo. ¿Opina igual?

A mi como alicantina me avergüenza el papel que ha tenido la Diputación de Alicante con esta DANA. Es verdad que han estado un año llenándose la boca de buenas palabras, de promesas millonarias y hemos visto cómo todo esto se ha traducido en cero euros. Es decepcionante que una administración como la Diputación, que es más ágil que la autonómica, no haya destinado dinero a una partida para poder ayudar a los municipios.