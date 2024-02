La Confederación Hidrográfica autoriza un trasvase de 15,6 hectómetros del río Júcar al Vinalopó

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha autorizado el trasvase de un volumen máximo de 15.660.023 metros cúbicos del río Júcar para el río Vinalopó. Según la CHJ esta agua procede de “recursos superficiales no asignados”, es decir, “aguas excedentarias”.

Estos excedentes, explica la Confederación, están generados en afluentes situados aguas abajo del embalse de Tous, por lo cual la toma se hará en el azud de La Marquesa, en término municipal de Cullera, y por medio de la Conducción Júcar-Vinalopó.

La entidad beneficiaria de los caudales trasvasados es la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí y Consorcio de la Marina Baixa (JCUVA-CAMB), que se encargará de la distribución entre diversas comunidades de riego integradas en la misma, durante el año hidrológico en curso, 2023-2024.

La sociedad estatal Acuamed será la encargada de derivar y bombear los caudales correspondientes, y la autorización estará supeditada a las condiciones que se establezcan en el Convenio que aquélla deberá suscribir con la JCUVA-MB.

La finalidad de la autorización, en la línea de las que se han otorgado en los ejercicios precedentes, es abastecer los acuíferos subterráneos del sistema Vinalopó-Alacantí que se encuentren en mal estado cuantitativo.

Señalan específicamente desde la CHJ que este trasvase se realiza “siempre y cuando haya caudales excedentarios en el río Júcar, que no requieran desembalses de Tous, en su tramo final, y en la medida en que se asegure en todo momento el mantenimiento del caudal ecológico fijado aguas abajo del azud de La Marquesa, de modo que no haya afecciones medioambientales a ecosistemas asociados, como l'Albufera de València, y siempre que no se rebajen las garantías del resto de los usuarios del sistema de explotación Júcar”.