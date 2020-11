El portavoz municipal del bipartito del PP y CS en Alicante aboga por romper con “el populismo” de Vox, sus socios en la ciudad

El portavoz del equipo de gobierno de Alicante, formado por Partido Popular y Ciudadanos, ha propuesto, en un momento en el que el Ejecutivo local busca consensos para aprobar los presupuestos de 2021, que “es hora de romper con el populismo, es hora de cambios de socios”, en alusión tanto a Vox como a Unidas Podemos.

Esta “reflexión personal” que ha publicado en sus redes sociales este lunes, y que en rueda de prensa este martes ha mantenido, pone en tela de juicio la alianza establecida hasta la fecha por populares y naranjas en la ciudad, que ha pasado por pactar, solo cuando ha sido indispensable, con los concejales de extrema derecha. De hecho, así salieron adelante las cuentas municipales de 2020.

Aunque si bien ha querido matizar este martes que no le corresponde a él establecer cuáles serían ahora los socios de las dos fuerzas de derechas, ya que no expresó su opinión miembro del bipartito, sí que ha insistido en que “los grandes partidos de este bipartidismo imperfecto deberían apoyarse en los partidos constitucionalistas, y no en los populismos".

La opinión de Manresa ha desatado numerosas reacciones en todos los grupos con representación, a excepción del PP, cuyo líder nacional, Pablo Casado, ya anunció en el debate de la moción de censura que iban a alejarse de la ultraderecha. Por alusiones, Vox ha dado por hecho que Cs se ha decantado por el PSOE. “Parece que Manresa “ha escogido socio preferente para lograr la mayoría que no tienen en el Pleno del Ayuntamiento: PSOE”, ha dicho el portavoz municipal Mario Ortolá en sus redes sociales. “Lo único cierto es que Ciudadanos votó sí al estado de alarma que encubre la dictadura sanchista de 6 meses sin control parlamentario”, ha añadido.

Con respecto a la oposición de izquierdas, las tres fuerzas, PSPV-PSOE, Unides Podem y Compromís han pedido a Cs que sea consecuente con sus palabras y que, para empezar, no apoye con sus cinco concejales la polémica ordenanza contra la mendicidad y la prostitución que llevaba en su programa el PP y que, por su contenido, con sanciones a las personas sin hogar, se aproxima ideológicamente a Vox. Para ello, el grupo de Cs tendría que votar en contra en el próximo pleno del proyecto de ordenanza que respaldó hace unas semanas en Junta de Gobierno.