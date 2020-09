Primarias de Vox Alicante: el precandidato que denunció irregularidades de la oficialista Ana Vega queda fuera por no alcanzar los avales

El tercer aspirante a dirigir Vox en la provincia de Alicante ha quedado fuera de las primarias de la formación de extrema derecha por no superar el número de avales requerido. El ilicitano Pascual Moxica había pedido la semana pasada la impugnación de la lista oficialista que encabeza la síndica en Les Corts, Ana Vega, por una supuesta infracción estatutaria, descartada por el Comité Electoral y está estudiando demandar al partido ante los tribunales tras no superar, “de manera inexplicable”, el corte de los avales.

Entonces se refería a la “utilización” que había estado haciendo Vega “desde el 2 de septiembre, o incluso antes” de los cargos electos y orgánicos para promocionar su candidatura en redes sociales, cuando los plazos de petición de avales comenzaron el 4 de septiembre. Moxica considera que esta acción está prohibida por el artículo 12, párrafo tercero del reglamento interno y que a su vez los estatutos del partido de extrema derecha lo consideran una “falta grave por desobediencia”.

Sin embargo, este intento de impugnación por parte de Moxica se topó con la respuesta concisa del Comité Electoral, que le contestó: “Acuse de recibo de correo, no apreciamos infracción de los estatutos”. La actual presidenta de la gestora fue colocada por la dirección de Abascal tras la dimisión de la presidenta provincial, Ana María Cerdán, en marzo de 2019.

Ahora, el que fuera concejal del PP en Elche y en 2014 uno de los fundadores de Vox en Alicante ha vuelto a enviar un escrito al Comité Electoral para impugnar de nuevo el proceso de primarias y solicitar que le indique el número de avales que sí le han aprobado. “Espero que la respuesta que me den sea más seria que la anterior”, señala.

Considera que su candidatura ha cubierto “en exceso” los 165 apoyos que el partido solicitaba a los aspirantes, un 10% del total de la militancia en la provincia. “Creo que ha habido mano negra; me están llegando demasiados rumores y comentarios por distintas vías”, sostiene, “pero no lo puedo asegurar, y no estoy acusando a nadie”.

Moxica, que se plantea emprender acciones legales, tendrá que decidir si muestra su apoyo públicamente al abogado Rafael Ramos, el otro aspirante a liderar el partido que cuenta en su candidatura con el teniente general y diputado nacional Manuel Mestre. “Antes del día 19 [cuando se inicia el proceso de votación interna] los afiliados tendrán conocimiento de lo que hayamos decidido”, sentencia.