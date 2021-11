El Ayuntamiento de Paiporta archiva el expediente a un policía que vejó a una agente con comentarios machistas

El Ayuntamiento de Paiporta ha archivado el expediente disciplinario contra J. M. P. G., el oficial de la Policía Local que vejó a una subordinada con comentarios machistas. Los hechos, según confirman fuentes municipales a este diario, están prescritos. "No se puede estar por la central policial con mallitas marcando el culito, aquí está lleno de hombres", le dijo a la agente que se encarga de los casos de violencia de género.

Los comentarios le valieron al oficial la incoación de un expediente disciplinario al constituir una "falta grave de respeto y consideración hacia un subordinado". El caso destapó una guerra interna en el seno de la Policía Local de Paiporta y afloró actuaciones muy poco profesionales de otros agentes con víctimas de violencia de género en el municipio, refrendadas por la uniformada encargada esos delitos.

La psicóloga del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Paiporta, gobernado por el PSPV-PSOE y Compromís, mostró algunos testimonios de vecinas de la localidad que habían pedido ayuda: "Cuando vino la Policía, [el presunto agresor] les dijo que era una simple discusión de pareja, y lo dejaron en casa conmigo"; "El policía que me atendió no me creyó cuando fui a denunciar, diciéndome que lo había soñado"; "En la primera denuncia los policías cuestionaron si había bebido o tomado drogas"; "Veo a mi agresor tomando cervezas de risas con los policías que me atendieron"; "Cuando el policía me acompañó a casa, intentó besarme".

La alcaldesa de Paiporta, la socialista Maribel Albalat, condenó los hechos tras la publicación en este diario de los testimonios. El consistorio se puso en contacto con las presuntas víctimas y ha reforzado la formación en material de violencia de género a sus agentes. El expediente al oficial que realizó los comentarios indecorosos, sin embargo, se ha archivado al estar prescritos los hechos.

"No obstante, desde el consistorio y el área de Igualdad se sigue trabajando de manera integrada con la Policía Local en la sensibilización y en la atención a las víctimas de violencia de género", señalan fuentes municipales.