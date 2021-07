Paiporta toma medidas tras la polémica actuación de la Policía Local con víctimas de violencia de género

Las deplorables actuaciones de ciertos agentes de la Policía Local de Paiporta con víctimas de violencia de género ha obligado al consistorio a condenar los hechos y a tomar medidas. Una jornada sobre violencia de género afloró ciertos comportamientos que podrían constituir incluso presuntos delitos por parte de varios agentes que cuestionaron las denuncias de las víctimas e incluso que habrían intentado besar a una mujer que había denunciado a su agresor al acompañarla a casa, tal como ha informado elDiario.es.

Además, la agente que se encarga de los casos de violencia de género en el cuerpo de policía municipal ha sufrido comentarios machistas por parte de un oficial, al que se le ha abierto un expediente informativo. Precisamente es la misma uniformada que, durante las jornadas sobre violencia de género, confirmó en voz alta que las denuncias de las víctimas sobre la mala praxis de algunos agentes con las víctimas de la violencia machista eran ciertas (manifestó que "el jefe es conocedor desde hace tiempo de todo esto").

La primera edil de Paiporta, la socialista Maribel Albalat, ha asegurado en declaraciones a este diario que el ayuntamiento no va a "tolerar actitudes machistas". "Se han iniciado los procedimientos administrativos correspondientes y hay varios expedientes de información reservada en marcha. El ayuntamiento y este equipo de Gobierno desde que tuvo conocimiento inició los cauces para resolver este tema y en ello estamos", añade la alcaldesa. "Prefiero no informar porque en los expedientes hay información sensible y confío en lo que resuelva el instructor de cada caso", señala Albalat.

La alcaldesa asegura que el consistorio ha atendido a las víctimas de violencia de género que denunciaron las indecorosas actuaciones de los agentes. "Se contactó con ellas, algunas están en grupos que también iniciamos en esta legislatura de apoyo a mujeres víctimas de violencia machista o de acosos sexual. "Me consta que tanto la psicóloga municipal como la policía han estado en contacto con ellas y, a partir de ahí, han iniciado los procedimientos que han considerado convenientes y se les ha dado asesoramiento", explica Albalat.

La primera edil socialista destaca que desde 2015, cuando Compromís y el PSPV-PSOE arrebataron la alcaldía al PP, el consistorio ha "implantado una política con perspectiva de género e igualdad". El primer plan interno "con medidas de corrección para garantizar igualdad de derechos y oportunidades" se inició en 2016 e incluye formación en igualdad y, específicamente, en materia de violencia de género para toda la plantilla municipal, "incluida la Policía Local", apostilla Albalat, quien destaca que fue precisamente en unas jornadas organizadas por el consistorio en las que "empezaron a aflorar circunstancias del pasado". "Esto aflora cuando empezamos a trabajar estos temas y cuando se hacen evidentes se inician los procedimientos adecuados", agrega.

La alcaldesa, recién aterrizada en el puesto tras la etapa de Isabel Martín, de Compromís, incide en que ha dado prioridad al polémico asunto, que ha corrido como la pólvora en grupos de WhatsApp de vecinos y agentes de la Policía Local. "Quiero estudiar bien este tema, es mi intención resolverlo y a ello me voy a dedicar", afirma Albalat.

Esther Coronado, concejal de Igualdad, declara que "lo que ha trascendido pone en evidencia que el curso de violencia de género dirigido a la Policía Local y organizado desde el área de Igualdad del ayuntamiento era muy necesario". "Hace poco hemos revisado los protocolos de coordinación entre la Policía Local y los servicios sociales para la atención de las víctimas de violencia de género pero también hay que continuar incidiendo en la formación y la sensibilización", explica Coronado, de Compromís.

La regidora ha tildado los comentarios hacia la responsable de violencia de género de la Policía Local de "machismo". "Juzgar la indumentaria de una compañera, cosificarla y hacer alusiones sexuales a su cuerpo, y además en un ámbito mayoritariamente masculinizado, es inaceptable", afirma Coronado, quien especifica que el comentario del oficial J. M. P. G. —"No se puede estar por la central policial con mallitas marcando el culito, aquí está lleno de hombres"— lo hace un superior a la única mujer del cuerpo municipal que había en esos momentos.

"La agente afectada cuenta con todo el apoyo de la Concejalía de Igualdad ante una situación de acoso que atenta contra su integridad como persona y su dignidad como mujer", destaca la edil de Compromís, quien ha elogiado el "trabajo exquisito" de la uniformada atendiendo a víctimas de violencia machista. Coronado también ha anunciado que en breve se aprobará un protocolo contra el acoso sexual en el ámbito laboral.

Los sindicatos guardan silencio

Los sindicatos UGT y CCOO, consultados por este diario, han preferido guardar silencio. UGT se ha remitido al escrito conjunto, firmado también por CSIF y el SPPLB, en el que atacaban tanto a la funcionaria que había recogido los testimonios de las víctimas de violencia de género como a la agente de policía que los refrendó a viva voz durante las jornadas.

Un portavoz del sindicato CCOO del País Valenciano reconoce que se trata de una "tema bastante delicado" y declina hacer declaraciones a la espera de de que se diriman las responsabilidades de los agentes durante la instrucción de los expedientes disciplinarios. "Somos contrarios a cualquier tipo de expresión machista y lo rechazamos", agrega.

En la Policía Local de Paiporta hay una auténtica guerra contra el actual intendente por los expedientes informativos abiertos a algunos uniformados. En ese contexto, varios agentes jubilados se manifestaron pidiendo la cabeza del intendente ("vete a tu pueblo", rezaba una pancarta). La oposición se ha metido de lleno en esta batalla.

El portavoz del PP, Vicent Ibor, lamentó en un pleno que en las jornadas sobre violencia de género "se dijo alguna cosa que es muy grave", en alusión a las actuaciones de ciertos agentes. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Francisco Estellés, pidió aclaraciones "sobre las acusaciones vertidas hacia nuestra policía local por parte de la monitora en un curso sobre violencia de género". "Desde nuestro grupo apoyamos el trabajo de nuestra policía local y defendemos su honorabilidad y compromiso con la ciudadanía", aseguró en Facebook.